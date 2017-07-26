﻿الوضع الصحي الحرج لأحد جرحى الحسيمة يثير مخاوف الناشطين والسلطات

الرباط – «القدس العربي»: ما زال الوضع الصحي القلق لأحد جرحى مسيرة الحسيمة يوم الخميس الماضي 20 تموز/ يوليو وواجهتها السلطات بعنف والقنابل المسيلة للدموع، تثير مخاوف مختلف الفاعلين والمعنيين بحراك الريف، وردود فعل قد يثيرها تدهور حالته الصحية وهو ما زال في حالة غيبوبة.

وكتبت نوال بنعيسى أحد أبرز قيادات الحراك التي ما زالت خارج السجن، ان السلطات الطبية في المستشفى العسكري بالرباط ما زالت ترفض تزويد عائلة المصاب عماد العتابي بملفه الطبي.

وقالت في تدوينة على الفيسبوك ان شقيقه محمد توجه مساء الثلاثاء إلى المستشفى العسكري في الرباط وطلب الملف الطبي لمعرفة وضعية أخيه الصحية وكذلك طبيعة العملية التي أجريت له على مستوى الرأس، وأخبره الطبيب المشرف على وضعية عماد داخل المستشفى العسكري، بأنه لا يكمن أن يمنحه الملف الطبي إلا بأمر من الوكيل العام للملك في الرباط ونفس الأمر حصل مع عائلة العتابي بمستشفى الحسيمة، بحيث توجهت أسرته إلى المستشفى الإقليمي بالحسيمة، الذي نقل اليه فور اصابته، وطلبت ملفاً يوضح حالة عماد الصحية إلا أن الأطر الطبية بالمستشفى أخبرت العائلة كذلك بأن الأمر يتطلب أمراً من الوكيل العام للملك لتتمكن الأسرة من الحصول على الملف الطبي.

ونقل موقع الأول عن مصادر متطابقة أن «جهات» تلازم محمد العتابي، شقيق عماد العتابي، وحذرته من الحديث إلى الصحافة أو حتى لمقربين من العائلة عن الوضع الصحي لشقيقه.

ودعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية (مشارك في الحكومة)، جل الأطراف في مدينة الحسيمة إلى «المساهمة في حفظ الأمن وعودة الهدوء» إلى المدينة.

وقال بلاغ الحزب ان مكتبه السياسي ناقش مجريات المسيرة المنظمة يوم الخميس 20 تموز/ يوليو في الحسيمة وما عرفته من تداعيات وتفاعلات، وأكد على «ضرورة أن تسهم كل الأطراف، سواء من صفوف المحتجين أو من السلطات العمومية المسؤولة عن حفظ الأمن، في عودة الهدوء إلى مدينة الحسيمة وباقي جماعات الإقليم، بما يسمح لكل المتدخلين لمواصلة تنفيذ المشاريع التنموية والاجتماعية المقررة ويفسح المجال أمام كل المبادرات الهادفة إلى تجاوز الوضع الراهن».

ودعا الحزب مختلف السلطات الحكومية المعنية إلى «مواصلة تسريع وتيرة تنفيد البرامج والمشاريع المندرجة في اتفاقية «الحسيمة منارة المتوسط» وفي باقي المخططات الحكومية المقررة لفائدة المنطقة، مع ضرورة التقيد الصارم، من قبل الجميع، بضوابط دولة الحق والقانون والمؤسسات، بما يمكن من استعادة الهدوء والاستقرار ويفتح آفاقاً جديدة أمام ساكنة المنطقة ويوفر لها شروط العيش الكريم في كنف الأمن والاستقرار والعدالة الاجتماعية» وإلى «الانكباب الجدي والفعال على المطالب الاقتصادية والاجتماعية المعبر عنها من طرف المواطنات والمواطنين في مختلف مناطق البلاد».