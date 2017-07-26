﻿موريتانيا: احتجاج للمعارضة على منع السلطات نشاطات ضد الاستفتاء

نواكشوط – «القدس العربي»: احتجت المعارضة الموريتانية في بيان وزعته ظهر أمس على امتناع السلطات الإدارية ممثلة في حكّام مقاطعات العاصمة، عن ترخيص المسيرات التي أعلنت عنها قوى المعارضة الرافضة للاستفتاء أيام 26-28-30 يوليو/تموز الجاري.

وأكدت المعارضة «أنها ماضية في تنظيم المسيرات المقررة والمنظمة في إطار أنشطة مقاطعة الاستفتاء بعد أن اكتملت الشروط القانونية المقررة للترخيص رغم منع السلطات لها عن ذلك».

وكانت قوى المعارضة قد قررت في وقت سابق تنظيم تظاهرات متزامنة في مقاطعات العاصمة في امتداد للأنشطة المقاطعة للاستفتاء والتي بدأت بتنظيم مسيرة قبل أسبوعين انطلقت من عدة أماكن لتلتقي في ساحة ابن عباس وسط نواكشوط.

ويتخوف الكثيرون من أن يؤدي إصرار المعارضة على تنظيم مسيرات غير مرخصة لصدامات بين نشطاء المعارضة وقوى الأمن.

وخلال ندوة صحافية نظمتها تنسيقية معارضي الاستفتاء أمس، أعلن محمد محمود ولد لمات نائب رئيس حزب التكتل المعارض «أن تنسيقية المعارضة الديمقراطية تأسست في ظرف خاص يعرفه الجميع، لم يسبق له مثيل في تاريخ البلاد، حيث أن الوحدة الوطنية مهددة فيه تهديداً حقيقياً من طرف نظام ولد عبد العزيز، وبالتالي تأسست هذه التنسيقية لتعطي الفكرة الصحيحة والنية السليمة والعمل الجاد من أجل حماية الوحدة الوطنية»، على حد قوله.

وقال: «إن هذه الظرفية التي تمر بها موريتانيا حالياً مخيفة لما يكتنفها من تهديدات النظام للوحدة الوطنية، ولكنها أيضاً مطمئنة خصوصاً في هذه الأمسية بوجود هذه الوجوه التي تشكل بائتلافها صمام أمام للوحدة الوطنية ومستقبل البلاد». وشدد ولد لمات على «أن ما قامت به المعارضة من نشاطات في نواكشوط وخارجها إنما يجسد الشعار الذي رفعته بخصوص المقاطعة النشطة»، مؤكداً «أن النشاطات السابقة ستتبعها نشاطات أخرى من ضمنها مسيرات في جميع مقاطعات العاصمة نواكشوط».

وقال: «إن الأيام المتبقية من الشهر الجاري سيتم في كل يوم منها، تنظيم مسيرات في ثلاث مقاطعات من مقاطعات نواكشوط».

وفي رد على خطابات الرئيس وعلى حملات الحكومة الداعية لإنجاح الاستفتاء، جدّد ممثلو أحزاب تنسيقية المعارضة المقاطعة للاستفتاء الدستوري بولاية الحوض الغربي (شرق البلاد)، «رفضهم للتعديلات الدستورية، مطالبين سكان الولاية التي يزورها ولد عبد العزيز مساء اليوم، بمقاطعة الاستفتاء».

ورفضت التنسيقية ما سمّته «استخدام سيادة الدولة لتمرير التعديلات الدستورية في وقت يعاني البلد فيه من أزمة حقيقة سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي».

وأشارت التنسيقية في بيان لها، إلى ما سمّته تصرفات قالت إن النظام يستخدمها «في إطار مهزلته الحالية من هدر للمال العام واستخدام لسيادة الدولة لتمرير التعديلات».

ولفت البيان الأنظار «إلى أن التعديلات لم تتطرق لاهتمامات المواطن «من وحدة وطنية وصحة وتعليم وحياة كريمـة وسيادة للقانون وترسيخ لمفهوم الدولة».

وتزامنت هذه النشاطات أمس مع خطاب ألقاه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بمدينة كيفة وسط البلاد وهاجم فيه معارضيه بشدة.

وأكد ولد عبد العزيز في خطابه «أن الوحدة الوطنية في موريتانيا مهددة من طرف من سمّاهم «السياسيين الفاشلين»، معتبراً أن «التصويت بـ «نعم»، على التعديلات المقترحة يعني تعزيز الوحدة الوطنية».