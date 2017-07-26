﻿ السلطات المغربية تطرد صحافيين اسبانيين كانا يغطيان احتجاجات الريف

الرباط – «القدس العربي»: اعترف مسؤول مغربي كبير بفشل الدولة في تدبير التواصل في أزمة الريف والاحتجاجات المندلعة منذ اكثر من ثمانية شهور، وفي نفس الوقت تواصل فيها أطراف دفعها نحو المزيد من ارتكاب الاخطاء في ميدان التواصل وتوسع جبهات الاحتجاج ضدها.

وقال موقع «الأول» أن السلطات المغربية طردت صحافيين إسبانيين الثلاثاء، وهما خوسيه لويس نافازو مدير موقع correodiplomatico.com، ومراسله في مدريد فرناندو سانز، كانا في منطقة الريف لتغطية الاحتجاجات هناك وتداعياتها.

وقال نافازو، ان ثلاثة عناصر من الأمن الوطني بزي مدني، حلوا في مقر إقامتهم بتطوان، وطلبوا منهم مرافقتهم إلى مقر المفوضية الرئيسية للأمن، وبعد ساعة من الزمن، وبدون أي تحقيق، تم نقلهم إلى معبر باب سبتة الحدودي، وفي الطريق فقط تم إخبارهما بقرار السلطات المغربية طردهما، من دون تقديم أي تبرير لقرار الطرد.

واعتبر نافازو أن السبب وراء إبعاده من طرف السلطات المغربية يرجع إلى قربه من أوساط «حراك الريف».

وقال وزير العدل المغربي محمد أوجار أن الدولة انهمزت في التواصل في ملف الريف رغم كل المجهودات المبذولة في ذلك، واتهم النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بإعطاء صورة قاتمة على الريف وتضخيم سوء الاوضاع بالمنطقة.

واعتبر في حوار تلفزيوني أن ما يحدث الان بالمغرب، في صالح أعدائه الذين يستهدفون وحدته الترابية لانزعاجهم من الانتصارات التي حققها على صعيد الافريقي والعربي..

استنكار لاعتقال المهداوي

وما زالت ردود الفعل والاستنكارات تتوالى على الحكم الصادر ضد الصحافي حميد المهداوي مدير موقع «بديل. انفو» الذي اعتقل اثناء تواجده في مدينة الحسيمة إبان مسيرة 20 تموز/ يوليو التي منعتها السلطات وحكمت المحكمة الابتدائية في الحسيمة أول من أمس الثلاثاء بادانته بتهمة «تحريض أشخاص على ارتكاب جنح بواسطة الخطب والصياح في مكان عمومي» وقضت بسجنه 3 أشهر نافذة وغرامة 20 ألف درهم (ألفا دولار).

وقال الحزب الاشتراكي الموحد (يسار معارض) ان الصحافي حميد المهداوي اعتقل بتهم جاهزة. «وكل ذلك وغيره يندرج ضمن مخطط يسعى إلى إفراغ الفعل الثقافي والفني من أي محتوى يتفاعل مع قضايا المجتمع، وإحكام قبضة التسلط على وسائل الإعلام عمومية وخاصة والحد من حرية الإعلام وحرية التعبير»، مستنكراً ما تعرض له العديد من الإعلاميين والحقوقيين والفنانين، في سياق التطورات المرافقة للحراك، وضمنهم الفنانة المعتقلة سليمة الزياني (سيليا).

وأكد الحزب في بلاغ لمجلسه الوطني (برلمان الحزب) ارسل لـ«القدس العربي» أن تظاهرات 20 يوليو/ تموز التي شهدتها شوراع الحسيمة وأزقتها نجحت في أن تبطل كل الإشاعات وتكذب كل الاتهامات التي يروجها ويطلقها مناهضو الحراك في الريف ومطالبه الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وأن المقاربة «القمعية» التي نهجتها السلطات، مركزيا ومحليا، إزاء الحراك أظهرت عودة أجهزة الدولة إلى ممارسات سنوات الرصاص والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، محذراً السلطات السياسية والأمنية بمختلف مستوياتها من مغبة الاستمرار في هذه المقاربة.

وأكد المجلس الوطني للحزب أنه لن يتوانى، بمعية حلفائه في فيدرالية اليسار الديمقراطي، عن مواصلة الدعم للحراك في الريف إلى غاية تحقيق مطالبه المشروعة والعادلة ورفع الحصار عن الحسيمة والمدن المجاورة وإطلاق سراح كافة معتقليه «كما أنه سيواجه بكل قوة استهداف أعضاء الفدرالية لتجسيدهم اختياراتها المبدئية والسياسية، ومن ذلك تهجم مندوبية السجون على المحامية نعيمة الكلاف، عضو المكتب السياسي للحزب، وهو التهجم الذي يستهدف من خلالها هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك بالتضييق على ممارستها لمهامها والمس بالأدوار المهنية والحقوقية للمحامين وصلاحياتهم».

وأدان الحزب منع السلطات الأمنية للعديد من المواطنين من حرية التنقل والوصول إلى مدينة الحسيمة لاسيما يوم 20 يوليو، مشيراً إلى «أن مسار الحراك الشعبي بالريف ومحطاته فضح النتائج الكارثية لإغلاق مجالات التعبير المجتمعي والتضييق على القوى المعارضة من قبل الدولة»، «وكشف بكل جلاء كيف أصبحت إرادة وزارة الداخلية ومنطق المقاربة الأمنية المخزنية تقود مختلف السياسات، إلى درجة أن ما سمي بـ (الأغلبية الحكومية) لم تعد تقوى إلا على البصم علانية على قرارات لا شرعية ولا سياسية لتلك الإرادة والمقاربة».

وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (مستقلة) أن اعتقال حميد المهداوي مدير نشر موقع «بديل. انفو»، لا يعدو أن يكون سوى تعدِ على حرية الصحافة، وتضييق على حرية الرأي والتعبير وقالت أن تحريك المتابعات وإقامة المحاكمات في مثل هذه القضايا، اعتماداً على القانون الجنائي، يتناقض وما يستدعيه وفاء المغرب بالتزاماته بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتوصيات لجن المعاهدات ومختلف الآليات الأممية الأخرى، التي كان آخرها ملاحظة وتوصية اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أثناء مناقشتها، للتقرير الدوري السادس للمغرب».

وجددت الجمعية المغربية طلبها باستبعاد القانون الجنائي في توصيف وتكييف المتابعات في حق الصحافة والصحافيين، وتطهير قانون الصحافة والنشر من العقوبات الشديدة والجزاءات المبالغ فيها، ومن كل الاشتراطات المقيدة لحرية الرأي والتعبير وعبرت عن تضامنها مع الصحافي حميد المهداوي، ومع غيره من الصحافيين وممارسي الصحافة المواطنة المعتقلين، سواء على خلفية أحداث الريف: محمد الهيلالي مدير موقع (ريف برس)، ومحمد الأصرحي مدير موقع (ريف 24)، وجواد الصابري المصور بموقع (ريف 24)، وعبد العالي حدو مدير موقع(Araghi.tv)، وحسين الإدريسي المصور بموقع (ريف بريس)، وفؤاد السعيدي العامل في موقع(Awar.tv)، وربيع الأبلق وهو مراسل موقع (بديل انفو)، أو بسبب فضحهم للفساد.

مطالبات بإطلاق سراح الصحافيين

وطالبت الجمعية بإطلاق سراحهم ووقف كل المتابعات، والاعتقالات والمحاكمات التي تطال الجسم الصحفي، مستنكرة استعمال القضاء لتكميم الأفواه والتضييق على حرية الرأي والتعبير بشكل عام مؤكدة على ضرورة مراجعة قانون الصحافي والنشر، وقانون الحق في الوصول إلى المعلومة، والقانون حول إحداث المجلس الوطني للصحافة، بما يستجيب لتطلعات نساء ورجال الإعلام ولمطالب الحركة الحقوقية المغربية، ويدعم حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة.

وقالت منظمة حريات الإعلام والتعبير(حاتم) إن الحكم بسجن الصحافي حميد المهداوي، يستهدف حرية الإعلام ويفضح توجه السلطات إلى إسكات كل أصوات النقد والمعارضة وإلى تعميم التحكم في وسائل الإعلام العمومية والخاصة ودعت إلى إطلاق سراحه وكل الإعلاميين الذين تم اعتقالهم خلال الحراك بالريف في إطار مطلبها بإطلاق سراح كافة معتقلي الحراك الشعبي في الريف.

وقالت المنظمة في بلاغ ارسل لـ»القدس العربي» أن هذا الاعتقال يؤكد تعامل السلطات السياسية والأمنية بعقلية انتقامية مع من يخالفها الرأي حيث ان كل المعطيات تفيد أن عملية الاعتقال كانت مبيتة والتهم جاهزة بالنسبة للصحافي حميد المهداوي سواء من ناحية توقيت الاعتقال ومكانه وطريقته وهو ما رسخته حيثيات المحاكمة وكذا المتابعات والاستنطاقات السابقة له .

وأضافت: «إن اعتقال المهداوي يعيد النقاش إلى بداياته حول الطابع العقابي لقانون الصحافة والنشر، عوض أن يكون إطاراً قانونياً لتنظيم الحرية في هذا المجال، بما في ذلك فتحه الباب مشرعا أمام متابعة الصحافيين بالقانون الجنائي وقانون الإرهاب».

واعتبرت العصبة الامازيغية لحقوق الإنسان «ان المكتسبات الحقوقية المغربية التي راكمها المغاربة بنضالهم وتضحياتهم في العقود الماضية باتت مهددة بسبب تواتر مجموعة من خروقات حقوق الإنسان التي تعرفها بلادنا مؤخراً في ردة حقوقية مقلقة تتجلى في سجن الصحافيين بسبب آرائهم ومواقفهم وخير مثال على ذلك متابعة عدد كبير من المدونين وفاضحي الفساد وآخرهم الصحافي المغربي حميد المهدوي الذي حكم عليه بتهم جنائية وحكم عليه بالسجن النافذ، وهذا حكم قضائي يمس بشكل واضح وبيّن بحق الصحافيين والنشطاء الإعلاميين في التغطية الحرة والمستقلة للأحداث و يعتبر قراراً قضائياً مشوباً بالشطط استغل فيه القضاء للمس بحرية التعبير و حق الصحافة وهذا يتنافى مع شعارات استقلالية السلطة القضائية عن السلطات السياسية».

وقالت العصبة ان الردة تتجلى أيضاً في قمع «الحركات الاحتجاجية السلمية والاستعمال المفرط للقوة في فض الاحتجاجات السلمية وتعنيف المواطنين والصحافيين والمواطنين (النويضي ..) كما حدث في عدة مناطق التي تعرف احتجاجات اجتماعية للمطالبة بالحقوق الأساسية كالماء الصالح للشرب والتطبيب والتشغيل وهو ما يعتبر خرقاً سافراً للدستور المغربي وللمواثيق الدولية لحقوق اإانسان التي تعتبر حق التظاهر السلمي والتجمعات العمومية من صميم الحريات العامة التي لا يقبل بأي ظرف من الظروف المس بها..».

ردة حقوقية

واضافت ان من بين تمظهرات الردة الحقوقية «عرض صور وفيديوات للمعتقلين الموجودين على ذمة التحقيق مثل تسريب فيديو للمعتقل والناشط الحقوقي ناصر الزفزافي بطريقة مهينة وحاطة بالكرامة، مطالبة الدولة المغربية بـ «فتح تحقيق نزيه وشفاف في حيثيات تسريبه واقرار الجزاءات القانونية على ذلك». وسجلت «استمرار شكاوى المعتقلين وأسرهم عن تعذيب ذويهم المعتقلين اثر احداث الحسيمة، وطالبت الدولة المغربية فتح تحقيق في هذه الادعاءات وابلاغ الراي العام الوطني بنتائج التحقيقات»، إضافة إلى «عدم فتح حوار جدي ومسؤول مع معتقلي الريف واستمرار الحكومة المغربية في تجاهلها للمطالب الرئيسية للسكان وتعمدها نهج مقاربة أمنية قمعية بدل الانصات الى الساكنة وتلبية مطالبها الاساسية والمشروعة وهي منهجية تزيد في تفاقم سوء الوضع الاجتماعي والسياسي والامني وتسيئ لصورة المغرب داخليا وخارجيا».

وشددت العصبة الامازيغية لحقوق الانسان على ضرورة «إطلاق سراح جميع المعتقلين بسبب احداث الحسيمة ومحاسبة المسؤولين الحقيقيين عن تفاقم الوضع الاجتماعي والاقتصادي وانتشار البطالة والفساد بكل انواعه واشكاله، واطلاق حوار وطني تصالحي حول القضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في المنطقة بمشاركة كل الفعاليات المدنية والسياسية والحقوقية الوطنية».