﻿قطر: قائمة الإرهاب الجديدة لدول الحصار مفاجأة مخيبة للآمال

الدوحة ـ «القدس العربي» ووكالات: قالت قطر أمس الأربعاء إن قرار أربع دول عربية بإضافة 18 شخصا وكيانا ترى أنهم على صلات بها إلى قوائم الإرهاب «مفاجأة مخيبة للآمال» وإنها تبذل ما في وسعها لمحاربة التطرف.

وأدرجت السعودية ومصر والإمارات والبحرين تسعة كيانات أخرى تعمل في اليمن وليبيا وتسعة أشخاص يحملون جنسيات عربية على القائمة السوداء وقالت إنهم جميعا على صلة بقطر. وقال الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني مدير مكتب الاتصال الحكومي القطري في بيان أرسل إلى رويترز إن القائمة الجديدة «تأتي كمفاجأة مخيبة للآمال بأن دول الحصار لا تزال تواصل هذه القصة في إطار حملتها لتشويه قطر».

وأضاف البيان «القائمة الجديدة تقدم أدلة أخرى على أن دول الحصار غير ملتزمة بمكافحة الإرهاب. كما قلنا من قبل، كل الأفراد الذين لهم صلات بالإرهاب في قطر حوكموا». وقال الشيخ سيف إن قطر تراجع باستمرار قوانينها المتعلقة بمكافحة الإرهاب «لتظل في صدارة المعركة ضد التطرف وتمويل الإرهاب».

وقطعت الدول الأربع علاقاتها بقطر في الخامس من حزيران/ يونيو متهمة إياها بتمويل الإرهاب وبالتدخل في شؤون دول عربية والتقارب مع إيران.

ولم تفلح جهود وساطة، قامت بها الكويت ودعمها الغرب لإنهاء أسوأ نزاع ينشب بين دول الخليج العربية منذ سنوات، في تحقيق تقدم يذكر حتى الآن. وأشارت تصريحات لوزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أمس الأربعاء إلى أن تسوية الأزمة لا تلوح في الأفق.

وكتب على تويتر يقول إن من الضروري النظر فيما هو أبعد من «الأزمة» والتفكير فيها باعتبارها «شكلا جديدا للعلاقات في الخليج يحل محل العلاقات القديمة» وأضاف أن الوضع الحالي سيستمر. وتابع يقول «علينا أن نمضي بدون قطر» التي وصفها بأنها «تروج لسياسات وقيم لا تمارسها».

وتريد الدول الأربع من الدوحة قطع علاقتها مع طهران وإغلاق قاعدة عسكرية تركية وقناة الجزيرة الإخبارية. واتهمت الدول الأربع في بيان الثلاثاء مواطنين من قطر والكويت واليمن بالمساعدة في جمع أموال لمتشددين من تنظيم القاعدة. وتضم قائمتها للإرهاب الآن ثلاث منظمات خيرية يمنية وثلاث مؤسسات إعلامية ليبية وجماعتين مسلحتين ومؤسسة دينية وبعضها مدرج بالفعل على قائمة العقوبات الأمريكية.

وفي السياق، سلمت دولة قطر القسط الثاني من مساهمتها في تمويل البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة، الذي يجري تنفيذه بالتعاون بين دولة قطر والأمم المتحدة ويمتد لفترة خمس سنوات من ( 2016 ـ 2020).

وقام الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، بتسليم القسط الثاني من المساهمة خلال لقائه جون براندولينو مدير شعبة شؤون المعاهدات فـي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا.

يذكر أن البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة الذي بادرت دولة قطر بتمويله خدمة للسلام والتنمية في العالم، يهدف إلى تعزيز قدرات الدول، خاصة الدول النامية، في مكافحة الجريمة المنظمة وما يرتبط بها من جرائم المخدرات والإرهاب والفساد، وتحصين الجمهور، وخاصة الشباب من مخاطر هذه الجرائم.