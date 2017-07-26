﻿وزير العدل القطري يطلع «هيومن رايتس» على انتهاكات حقوق الإنسان بسبب الحصار

الدوحة ـ «القدس العربي» : اجتمع وزير العدل الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي مع كينيث روث ـ المدير التنفيذي للمنظمة الحقوقية «‏هيومن رايتس ووتش» والوفد المرافق له، بمناسبة زيارتهم للبلاد، والمشاركة في أعمال المؤتمر الدولي حول حرية التعبير نحو مواجهة المخاطر، الذي اختتمت أعماله الثلاثاء في الدوحة.

وتناول الاجتماع تداعيات الحصار على قطر، في ظل الأزمة الخليجية الراهنة، وما ترتب عليه من انتهاك للمواثيق الدولية، وحقوق الإنسان.

وقدم الوزير للوفد الحقوقي عرضاً حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق مواطني دولة قطر والمقيمين فيها، كما استعرض الاجتماع الجهود الكبيرة التي تقوم بها قطر في مكافحة الإرهاب، وتعزيز حقوق الإنسان.

وقد شارك وفد «هيومن رايتس ووتش» في مؤتمر الدوحة حول «حرية التعبير..ومواجهة المخاطر»، إلى جانب 200 منظمة حقوقية ونقابات مماثلة لوسائل الإعلام من مختلف دول العالم، خرجوا ببيان شديد اللهجة، أدان بقوة الحصار المفروض على قطر، والمطالبة بإغلاق قنوات إعلامية، بينها قنوات شبكة الجزيرة، بذريعة خلافات سياسية.

وقد تحولت قطر إلى قبلة لوفود دولية عديدة، بينها منظمات حقوقية، وشخصيات دولية بارزة، من قبيل المدهية العامة لمحكمة العدل الدولية، أجمعوا كلهم على إدانة الحصار الذي تتعرض له دولة قطر، موازاة مع تثمينهم الطريقة التي تعاملت بها الدبلوماسية القطرية مع الأزمة، بتفادي التصعيد.

وقبل أيام، زار الدوحة وفد حقوقي من منظمة «أفدي» يضم حقوقيين وصحافيين وأطباء، جمعوا كلهم شهادات من المتضررين بالحصار، ووعدوا برفعها إلى البرلمانات الأروبية لمطالبتها بضرورة التدخل، وممارسة ضغوط على طول الحصار، لإجبارها على التدخل لدى السعودية والإمارات والبحرين ومصر، والضغط عليها لرفع الحصار الإنساني الذي لم يستثن الدواء والغذاء.

وتواجه قطر حصارا منذ تاريخ 5 يونيو/حزيران الماضي، نجحت في تجاوزه سريعا، بفضل دعم دولي لافت رفض منذ الوهلة الأولى الأساليب المتبعة، وطالب بضرورة تحييد الإنسان عن الصراعات السياسية.