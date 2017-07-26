﻿جوازات السفر المزورة أداة النظام السوري للضغط على معارضيه

حلب – « القدس العربي» – من عبد الرزاق النبهان: في خطوة تهدف إلى التضييق على معارضيه، عمد نظام الرئيس بشار الأسد، إلى تعميم 8 ملايين جواز سفر سوري على الانتربول الدولي بتهمة التزوير.

وأكد رئيس فرع الهجرة والجوازات، في حكومة النظام السوري، العميد فواز الأحمد، «أن وزارة الخارجية ودائرة الهجرة والجوازات كشفت عن عصابات دولية تنتشر بكثرة، تعمل على تزوير جوازات السفر ضمن غرف سرية».

وأضاف في تصريحات صحافية أن «إدارة الأمن الجنائي تتواصل مع الإنتربول بشكل فاعل حتى هذه اللحظة»، لافتاً إلى أن نظامه «قدم شكوى رسمية للأمم المتحدة والإنتربول بهذا الشأن».

وحسب الأحمد «يتم الآن العمل على إعداد قائمة بجميع جوازات السفر، والتي يزيد عددها عن 8 ملايين جواز من أجل إرسال بيانات هذه الجوازات للإنتربول الدولي ليضيف هذه البيانات على قاعدة بيانات بكل الجوزات المسروقة والمزورة».

وفي السياق، أعتبر عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري، محمد يحيى مكتبي: إن «الذي دفع السوريين في الحقيقة للدخول في هذا النفق هو الإجراءات التعسفية التي اتخذها النظام ضد المدنيين السوريين، حيث منع عنهم أبسط حقوقهم التي يجب أن يتمتع بها أي مواطن في أي دولة حول العالم، وهي الوثائق الأساسية كالهوية الشخصية وجواز السفر وشهادات الولادة والوفاة وغيرها من الأمور المتعلقة بالناحية الشخصية والأحوال المدنية للمواطنيين».

وأضاف لـ «القدس العربي»: أن «نظام الأسد جزء من هذه المافيا التي يتحدث عنها، والتي تعمل من قلب المناطق التي يسيطر عليها، ويبتزون المواطنين الذين هم مضطرون للحصول على جواز سفر مقابل مبالغ خيالية تصل في بعض الأحيان إلى نحو ثلاثة آلاف دولار».

وبيّن أن «المجتمع الدولي يتحمل جزءاً من المسؤولية بسبب عدم ضغطه على نظام الأسد لارغامه على منح السوريين أبسط حقوقهم، فالنظام يريد من جديد المتاجرة بهذا الامر، والمدهش هو لجوء ثمانية ملايين سوري إلى إظهار جوازات سفر مزورة، متسائلاً لماذا يلجأ السوريون لهذه الطرق لو كان هناك طريق سالك لإصدار جوازات سفر بطريقة نظامية؟».

أما رئيس اتحاد الكتّاب والأدباء السوريين الأحرار والناشط السياسي عبد الغني حمادة، فرأى أن «الدافع المادي الذي يجب أن يقبضه النظام لخزينة الدولة السورية كان وراء اتخاذ مثل هذا القرار، وبالتالي الاستفادة منها في تحسين اقتصاد المدن التي تحت سيطرته».

وأضاف لـ «القدس العربي»: إن «نظام الأسد يستطيع من خلال هذا الإجراء إلقاء القبض على خصوم النظام من المعارضة والانتقام منهم عن طريق الأنتربول الدولي، ووضعهم في السجون، وفي أسوأ الحالات قد يتم تحويل هؤﻻء المزورين إلى سجون بلدهم الأصلي ( سوريا)».

وأشار إلى «إجبار نظام الأسد لكل السوريين الذين يحتاجون لجوازات سفر لاستخراجها عبر سفاراته في بلاد العالم، وبالتالي إظهار مؤسسات المعارضة على أنها فوضوية انتهازية مهلهلة وعبارة عن عصابات تبحث عن المكاسب المادية غير قادرة على تأسيس هياكل إدارية كما هو في الدولة السورية».

يشار إلى أن العديد من النشطاء السوريين تداول ، الثلاثاء، خبر احتجاز الأمن التركي في مطار اسطنبول الصحافي السوري، حذيفة محمد، الذي كان متوجهاً إلى فرنسا، وذلك بحجة تزوير الجواز .