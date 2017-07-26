﻿اشتباكات بين قوات النظام والمعارضة رغم الهدنة في منطقة شرقي دمشق

لندن – «القدس العربي» – وكالات: قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن قتالاً اندلع شرقي دمشق بين مقاتلي المعارضة وقوات النظام، أمس الأربعاء، للمرة الأولى، منذ أعلن الجانبان وقفاً لإطلاق النار في مطلع الأسبوع، كما أصابت ضربات جوية جيباً محاصراً تحت سيطرة المعارضة.

وأوضح المرصد أن الضربات الجوية على ثلاث بلدات في الغوطة الشرقية قتلت طفلاً وأصابت 11 مدنياً آخر ليرتفع عدد المصابين والقتلى إلى نحو 55 مدنياً خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية، ومن المتوقع أن يرتفع العدد.

وكان المرصد، أعلن أول من أمس الثلاثاء، سقوط أول ضحايا من المدنيين منذ بدء الهدنة المدعومة من روسيا يوم السبت.

ونفت موسكو تقارير عن ضربات جوية أمس، واصفة ذلك بأنه «محض أكاذيب» تهدف إلى تشويه جهود إحلال السلام التي تبذلها. ووقعت اشتباكات أمس الأربعاء حول عين ترما على الطرف الغربي للغوطة الشرقية.

والغوطة الشرقية هي المنطقة الرئيسية الوحيدة الواقعة تحت سيطرة المعارضة قرب العاصمة، وتحاصرها قوات النظام السوري منذ 2013

وقال «تيار الغد السوري»، الذي يرأسه الرئيس الأسبق للائتلاف أحمد الجربا، إن هناك محادثات لإدخال بلدات جنوب دمشق ضمن اتفاق «تخفيف التصعيد» بطلب من «جيش الإسلام»

ونقلت وكالة «سمارت»، المعارضة عن المتحدث باسم التيار، منذر آقبيق ، قوله إن هناك مناقشات مع الجانب الروسي الذي أبدى «موافقته المبدئية»، لتشمل اتفاقية «تخفيف التصعيد» بلدات بيت سحم وببيلا ويلدا بالإضافة لحي القدم في دمشق.

وفي موازاة ذلك، باشر سكان الأحياء الخاضعة لسيطرة المعارضة في مدينة درعا جنوبي سوريا، بالعودة إلى منازلهم بعد أن نزحوا عنها خلال الشهور الماضية، هرباً من المعارك بين قوات النظام والميليشيات الأجنبية المدعومة من إيران من جهة، وفصائل المعارضة من جهة ثانية.

ومع انخفاض وتيرة القصف والاشتباكات في ظل هدنة الجنوب المتفق عليها بين الولايات المتحدة وروسيا والأردن في 8 يوليو/ تموز الجاري، بدأ بعض السكان بالعودة وصيانة منازلهم التي تعرضت لدمار جزئي، كما تعمل الهيئات المحلية إلى فتح الطرقات وإزالة الركام.

وقال عمران المحاميد، أحد سكان مدينة درعا إنه اضطر للعودة إلى منزله وإصلاحه نظراً للظروف المعيشية الصعبة التي كانوا يعيشونها في خيمتهم بالسهول المجاورة، على الرغم من تعرض منزله لضربات عدة من قبل الطيران المروحي وسلاح المدفعية.

وهو يأمل، أن تستمر هدنة وقف إطلاق النار في الجنوب السوري لتخفيف ما يعانيه السكان والنازحون، إلا أنه لم يخف خشيته من معاودة النظام السوري والميليشيات المساندة له، هجومهم على أحياء المدينة واستئناف قصفها.

وعاد بعض السكان إلى أحياء المدينة، وفتحت بعض المحال التجارية في حيي مخيم درعا وطريق السد، كما قامت آليات الدفاع المدني السوري «الخوذ البيضاء» (تابعة للمعارضة) بإزالة الركام وإغلاق الحفر الناجمة عن القصف الجوي.

وقال حسن الفاروق مدير مركز الدفاع المدني السوري في منطقة «درعا البلد» إن عملياتهم مستمرة منذ أيام بالتعاون مع هيئات مدنية محلية، لإعادة مظاهر الحياة لمدينة درعا وإزالة ركام المنازل وفتح الطرقات وتنظيف الشوارع.

وأوضح أن مئات المنازل تعرضت للتدمير بشكل كامل بفعل القصف الجوي والصاروخي خلال الشهور الستة الماضية، كما شمل القصف البنى التحتية للمدينة ما أدى إلى انقطاع الكهرباء والمياه عن الأحياء السكنية.

وأضاف أن فرق الدفاع المدني تواجه صعوبات عدة أثناء عملها وأبرزها مخلفات القصف بالقنابل العنقودية والقذائف، حيث يعمل فريق «إزالة الذخائر غير المنفجرة» على إزالتها من الأحياء السكنية والمزارع المحيطة.

وفي الموازاة، أفادت رسالة أطلعت عليها «رويترز»، أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة والسعودية وبريطانيا وفرنسا ودولاً أخرى طلبت من مجلس الأمن اتخاذ إجراء لضمان وصول قوافل المساعدات إلى ملايين السوريين في ظل تراجع العنف.

وفي توبيخ للرئيس السوري بشار الأسد وحليفتيه روسيا وإيران، أثارت الرسالة التي وقّعها 14 رئيس بعثة دبلوماسية في جنيف «قلقاً كبيراً» بشأن تنفيذ سبع قرارات لمجلس الأمن تتعلق بوصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا.