﻿موقف أردوغان من أحداث الأقصى يشعل أزمة دبلوماسية مع إسرائيل ويعيد مساعي التطبيع للمربع الأول

إسطنبول – «القدس العربي» : بدأت بوادر أزمة دبلوماسية جديدة تلوح في الأفق بين تركيا وإسرائيل، وذلك على خلفية التصريحات الحادة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد دولة الاحتلال، على خلفية أحداث المسجد الأقصى الأخيرة، ووصف المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية لها بـ»السخيفة»، واعتبار الخارجية التركية لهذا الرد «تجاوزاً للحدود».

ويبدو أن الموجة الجديدة من التوتر والتصعيد الدبلوماسي بين أنقرة وتل أبيب ستؤثر سلباً على جهود إعادة تطبيع العلاقات المستمرة منذ أشهر، وذلك عقب سنوات من القطيعة على خلفية الهجوم الإسرائيلي على سفينة المساعدات التركية التي كانت متوجهة إلى غزة، ما يضع احتمالات عودة التوتر بين البلدين إلى المربع الأول.

ومنذ تصاعد الأوضاع في المسجد الأقصى بسبب قرار إسرائيل تركيب بوابات إلكترونية على مداخل الحرم القدسي، أدانت تركيا بشدة على لسان كبار مسؤوليها إسرائيل، وأطلق أردوغان أشد تصريحاته، الثلاثاء، عندما اتهم دولة الاحتلال بالسعي لسرقة الأقصى من المسلمين، وهو ما أغضب الحكومة الإسرائيلية.

وفي خطاب أمام الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم، قال أردوغان إن ما تقوم به إسرائيل حاليا هو محاولة لأخذ المسجد الأقصى من أيدي المسلمين، مشدداً على أن بلاده «لن تقبل أبداً أن تقوم إسرائيل بمعاملة المصلين كالإرهابيين واستمرار إعاقة وصول المسلمين للمسجد الأقصى». واعتبر أنه «إذا كان الجنود الإسرائيليون اليوم يدنسون بشكل صارخ باحة المسجد الأقصى بأحذيتهم، ويسفكون دماء المسلمين، متذرعين بحوادث بسيطة، فإن سبب ذلك هو عدم مساندتنا للأقصى بما يكفي».

وأمس، جدد أردوغان اتهام إسرائيل بأنها تعمل على تغيير الهوية الإسلامية لمدينة القدس «مستمدة قوتها من تشتت المسلمين». وطالب إسرائيل باحترام حرية العبادة وفتح الأقصى في وجه مسلمي العالم، معتبراً أن «إزالة إسرائيل للبوابات الإلكترونية خطوة صحيحة ولكنها غير كافية».

الناطق باسم الخارجية الإسرائيلية اعتبر أن تصريحات أردوغان «من نسج الخيال ولا أساس من الصحة»، كما أطلق عليها وصف «سخيفة»، وقال: «أيام الإمبراطورية العثمانية قد ولت.. من كان بيته من زجاج فلا ينبغي عليه أن يرشق الآخرين بالحجارة»، كما دعت الخارجية أردوغان إلى «التعامل مع المشاكل والصعوبات التي تواجهها تركيا».

واستمرارا لمسلسل التصعيد، اعتبر الناطق باسم وزارة الخارجية التركية حسين مفتي أوغلو أن «الناطق باسم الخارجية الإسرائيلية قد تجاوز حدوده»، مؤكداً أن على إسرائيل أن تعلم جيداً أن «فترة حكم الدولة العثمانية لمدينة القدس شهدت ازدهاراً في احترام جميع الأديان والمذاهب»، وأن محاولات إسرائيل لإنكار حقيقة احتلالها للقدس لا تعود بالنفع على السلام والاستقرار في المنطقة.

وإلى جانب الحكومة، رفعت الأحزاب التركية حدة انتقاداتها لدولة الاحتلال، ففي حين طالب زعيم المعارضة التركية إسرائيل باحترام حرية العبادة ووقف انتهاكاتها في القدس، قال زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشيلي إن إسرائيل تقوم بأعمال تفوق في بشاعتها ما تقوم به المنظمات الإرهابية.

وكان أردوغان قد صرح في بداية الأزمة أن تواصل الإجراءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى يمكن أن يؤثر سلباً على العلاقات بين البلدين.

وتتواصل في العديد من المحافظات التركية مظاهرات منددة بالإجراءات الإسرائيلية في الأقصى بعد مسيرة ضخمة شهدتها إسطنبول، الجمعة الماضية، وتخللتها شعارات معادية لدولة الاحتلال ومطالبات بطرد السفير الإسرائيلي الذي عاد قبل أشهر لأنقرة بعد سنوات من القطيعة.

ووردت أنباء غير محددة عن اعتداءات محدودة أو محاولات اعتداء تعرضت لها أماكن عبادة يهودية في تركيا، لكن كبار المسؤولين الأتراك أكدوا أن بلادهم لن تسمح بحصول هذه الأمور، وأنها تحافظ على حرية العبادة بأمان لجميع الأديان والطوائف.

وكانت بعض وسائل الإعلام التركية قد تحدثت عن قرار إسرائيلي بإغلاق السفارة في العاصمة التركية أنقرة، لكن هذه الأنباء لم يجر تأكيدها من مصادر تركية أو رسمية إسرائيلية.