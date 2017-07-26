﻿الداخلية المصرية تعلن مقتل 4 من «حسم» في الجيزة

القاهرة ـ «القدس العربي»: أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس الأربعاء، مقتل 4 من عناصر حركة «حسم» في مدينة 6 أكتوبر.

وقالت مصادر أمنية إن قوات الأمن في محافظة الجيزة، داهمت شقة يقيم بها 4 عناصر في منطقة « 6 أكتوبر»، تابعين لحركة حسم الإرهابية، وإنه أثناء القبض على المتهمين ووقع تبادل لإطلاق الرصاص، ما أسفر عن مقتل العناصر الإرهابية.

وحسب مصدر أمني، تم التحفظ على أسلحة نارية، وذخيرة خاصة بالمتهمين، وإن القتلى في الاعتداء كانوا متهمين بالتورط في الهجوم الذي شهدته قرية أبو صير قرب مدينة البدرشين الذي أسفر عن مقتل عدد من أفراد الشرطة.

وفرضت قوات الأمن طوقاً أمنياً على موقع الحادث في منطقة مساكن أبو الوفا في مدينة 6 اكتوبر.

وأوضح المصدر أن أجهزة الأمن تمكنت من تحديد مكان إقامة المتهمين بعد إلقاء القبض على 4 عناصر آخرين من الحركة نفسها في الجيزة، مستطردا أن القتلى كانوا يخططون لتنفيذ عملية إرهابية جديدة تستهدف أفراد الشرطة، بواسطة الأسلحة النارية التي كانت بحوزتهم التي استخدموها ضد رجال الأمن.

وانتقل فريق من النيابة العامة وخبراء الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة التصويرية في موقع مقتل 4 مسلحين تبادلوا إطلاق النار مع قوات الشرطة في مدينة 6 أكتوبر.

وأجرى خبراء المعمل الجنائي عمليات رفع فوارغ الطلقات؛ لبيان نوع الأعيرة و مضاهاتها بالفوارغ المُحرّزة بأعيرة الطلقات التي تم تحريزها من موقع الهجوم على «كارتة» العياط، الذي أسفر عن استشهاد ضابطين ومجند من القوات المسلحة، لبيان مدى تطابقها من عدمه، والهجوم على سيارة شرطة في البدرشين يوم 41 يوليو.

وقال مصدر أمني مسؤول في قطاع أكتوبر، إن معلومات وردت لقطاع الأمن الوطني باختباء عناصر مسلحة داخل شقة بدائرة قسم ثان أكتوبر، وإنهم بصدد التجهيز لعملية إرهابية جديدة. وأضاف المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن مأمورية بمشاركة العمليات الخاصة طوقت المكان، وفور استشعار المتهمين، بادروا بإطلاق الرصاص صوب رجال الشرطة، فبادلتهم القوات بإطلاق الأعيرة النارية، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص، عُثر بحوزتهم على 4 أسلحة نارية، وكمية من الذخيرة.

ويأتي ذلك، بعد يومين، من إعلان وزارة الداخلية المصرية مقتل 8 مسلحين في مواجهات مع الشرطة، قرب محافظة الفيوم التي شهدت عملية إرهابية أخيرا راح ضحيتها مجند وأصيب 3 آخرون.

وقالت الوزارة في بيان إن قواتها قتلت 8 وصفتهم إرهابيين من حركة «سواعد مصر» المعروفة اختصارا باسم «حسم»، ضمن جهودها في ملاحقة عناصر الحركة، التي تتهمها بأنها الجناح المسلح لـ»جماعة الإخوان المسلمين»، وتحديد أوكارهم التنظيمية التي يتخذونها مأوى لهم ومنطلقا لتنفيذ أعمالهم العدائية.

وبيّنت أن «معلومات مؤكدة توفرت لقطاع الأمن الوطني تفيد اضطلاع قيادات حركة حسم، عقب إجراءات الملاحقة التي شملتهم خلال الفترة الأخيرة وأسفرت عن ضبط ومصرع بعضهم في مواجهات أمنية، بتطوير استراتيجيتهم من خلال استقطاب عناصر شبابية جديدة وإخضاعهم لدورات تدريبية مكثفة في إحدى المناطق الصحراوية في نطاق محافظة الفيوم، على استخدام مختلف أنواع الأسلحة والدفاع عن النفس وأمن الهواتف والاتصالات، تمهيداً للقيام بسلسلة من العمليات الإرهابية».