﻿سياسيون يهاجمون مؤتمر السيسي: آلاف الشبان في السجون ومختفون قسريا

القاهرة ـ «القدس العربي»: هاجم سياسيون ومعارضون مصريون المؤتمر الوطني الدوري للشباب، الذي يحضره الرئيس عبد الفتاح السيسي، معتبرين أنه بلا جدوى في غياب الرؤى المعارضة وخصوصا من الشباب، الذي يعاني العشرات منهم من الاعتقال والاختفاء القسري والتصفية الجسدية خارج إطار القانون.

وقال رئيس حزب «مصر القوية»، عبد المنعم أبو الفتوح، في تغريدات على موقع «تويتر» أمس الأربعاء، إن «استمرار التصفية الجسدية للشباب المختفين قسريًا أو أثناء القبض عليهم بحجة حدوث اشتباكات من دون تقديمهم للعدالة، يخدم الإرهاب ويعرض الوطن لمزيد من الخسائر».

كذلك، وجه رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، تساؤلات لمنظمي مؤتمرات الشباب في مصر بالقول «لماذا يُمنع المعارضون من حضور مؤتمرات الشباب رغم أن الهدف منها هو الحوار مع الشباب من دون تصنيف؟».

وأكد السادات، في بيان أمس، بمناسبة الانتهاء من فعاليات المؤتمر الوطني الرابع للشباب، على أهمية تكرار مثل هذه اللقاءات والمؤتمرات بين الشباب والقيادة السياسية، على أن يراعى فيها تكافؤ الفرص من حيث التمثيل الجغرافي والمؤيدون والمعارضون بشكل عادل وشفاف.

وتابع: لأن الهدف هو الحوار مع الشباب بوجه عام من دون تصنيف أو تحيز، ما كان يجب منع البعض من النواب الشباب المحسوبين على تيار المعارضة من حضور المؤتمر الرابع وعرض أفكارهم وآرائهم، مشيرا إلى أن مثل هذه الممارسات لا تصب في صالح الدولة.

وأضاف: «إننا بذلك نسير على خطى وأخطاء الماضي، من دون الاستفادة أو الاتعاظ منها، ففي النهاية كلنا أبناء هذا الوطن نحبه ونسعى لبنائه وتنميته والحفاظ عليه»، وطالب بإعادة النظر فى مواقف الشباب داخل السجون سواء المحبوسين احتياطيا أو من صدرت في حقهم أحكام نهائية، أو المختفين قسريا على خلفية قضايا سياسية، وذلك نظرا لعدم دقة التحريات وتضارب البيانات الصحافية وعدم مصارحة وزارة الداخلية للرأي العام بحقيقة هذه الوقائع، مما يثير الغضب والشعور بالمظلومية ويشكك في حقيقة الاتهامات المنسوبة إليهم.

وأشار السادات إلى أهمية اتخاذ الدولة خطوات جادة وسريعة لاحتواء هؤلاء الشباب، خصوصا مع تزايد عددهم الذي يكاد يصل للآلاف، حتى وإن تجاوز بعضهم أو ارتكب أخطاء بدافع الحماس والغيرة على وطنه، وحتى لا يُترك فريسة لبعض الأفكار المسمومة التي تصل إليه داخل أماكن احتجازه، ومن ثم يخرج شباب أصابهم سهام الظلم والكراهية فيفقد الأمل والانتماء لوطنه.

كما انتقد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية في مصر، عبود الزمر، هيمنة الشباب الموالي للسلطة على جلسات «مؤتمر السيسي» وغياب أي صوت معارض باعتبار ذلك تجاهلا لقطاع معتد به من الشعب المصري.

ونبه في تصريحات صحافية محلية من أنه «من الأهمية بمكان أن تلتقي القيادة السياسية مع مؤيديها والمتفقين مع توجهها الفكري والسياسي، ولكن الأكثر أهمية يتمثل في الاستماع للرأي المعارض، فالقيادة وإن لم تستفد من إيجابيات هذه الآراء المعارضة، فمن المؤكد أنها ستتفادى الكثير من السلبيات».

ووضع رؤية موازية لمؤتمر الشباب الذي عقد في الإسكندرية وانتهت فعالياته أمس، تتضمن عددا من الأطروحات الواجب على النظام السياسي الوفاء بها «إذا أٌريد لهذا الوطن أن يتجاوز الصعوبات والتحديات التي تواجهه»، مشددا على ضرورة تضمين هذه الأطروحات ضمن بيان التوصيات الخاصة بالمؤتمر.

وشدد على أهمية المصالحة الوطنية الشاملة ضمن توصيات المؤتمر، حتى تنتهي النزاعات، ويتفرغ الجميع لمشروع التنمية المستدامة والقادرة على إنقاذ سفينة الوطن الغارقة.

واتفاقا مع سابقيه من السياسيين والمعارضين، لفت الزمر إلى أهمية رفع المظالم والإفراج عن السجناء والعفو عن كبار السن والمرضى، وإعادة ترتيب الأولويات، لتتقدم المشروعات ذات العائد السريع التي ترفع المعاناة عن كاهل المواطن، علاوة على ضرورة تأجيل أية إصلاحات يتحملها المواطن إلا بعد انخراط الدولة في حزمة من الإجراءات التنموية الموازية التي تضبط الأسواق وتوفر الغذاء.

وفي السياق، نظمت أمانة محافظة الجيزة في حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مساء أول أمس الثلاثاء، حلقة نقاشية حول «اللحظة السياسية الراهنة ومستقبل الديمقراطية في مصر».

وتناول النقاش «حالة التضييق الأمني الشديد على الأحزاب السياسية، كمثال القبض على أمين تنظيم الحزب، إسلام مرعي، وتلفيق التهم له واحتجازه لأكثر من 40 يوما».

إلى ذلك، قالت حركة «شباب 6 أبر يل» المعارضة، إن «السيسي يتحدث عن الحوار من أجل بناء الوطن، فعليه أولا أن يطلق سراح كل المعتقلين من القوى السياسية المدنية وأن يفك الحجب عن المواقع المعارضة، كحُسن نية».

وهاجم الناشط السياسي حازم عبد العظيم، الذي كان أحد منسقي الحملة الانتحابية للسيسي قبل التبرؤ منها، الاختفاء القسري للشباب وتصفيتهم، وقال: «ألا يهتز ضمير السيسي ووزير الداخلية لكم الاختفاءات القسرية للشباب الذين تتم تصفيتهم بعدها بفترة».