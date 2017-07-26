﻿خلافات في إسرائيل حول فكّ البوابات الإلكترونية ودعوة نتنياهو للاعتذار للأردن

الناصرة – «القدس العربي» يستدل من ردود الفعل السياسية في إسرائيل أن هناك خلافات كبيرة داخل الائتلاف الحاكم حول قرار حكومتها بتفكيك البوابات الإلكترونية من مداخل الأقصى المبارك واستبدالها بكاميرات ذكية. ونشرت وزيرة الثقافة ميري ريغف (الليكود) شريطا على صفحتها في الفيسبوك تؤكد فيه رغبتها باستمرار تثبيت البوابات الإلكترونية.

ريغف التي وصفت رئيس المخابرات بالمهووس لتأييده فك البوابات، قالت إن «القرار مؤسف»، وإنه «لا يجب ان تكون خبيرا في الأمن كي تفهم بأن للبوابات الإلكترونية تأثيرا رادعا وأمنيا».

في المقابل قال وزير البناء يوآف غلانط (حزب كلنا) لإذاعة جيش الاحتلال أمس إن إزالة البوابات الإلكترونية لن تمس بقدرة الردع الاسرائيلية، مضيفا «الجميع يفهمون قوتنا، وسنتغلب على هذه العثرة «.

تمرد على الطاعة

واحتجاجا على القرار أعلن النائب بتسلئيل سموطريتش (البيت اليهودي) أنه لن يصوت الى جانب الائتلاف الحكومي، وكتب على حسابه في تويتر انه سينفذ التزامه، مضيفا»كما أعلنت، وبعد ان خضع رئيس الحكومة، للأسف، للإرهاب والعنف واتخذ قرارا خطيرا يمس بأمن اسرائيل، فإنه لا يمكنني التصويت مع الائتلاف».

وهاجمت نائبة وزير الخارجية تسيبي حوطوبيلي (الليكود) قرار إزالة البوابات، وقالت للقناة الثانية إن هذا قرار خاطئ. وأضافت»لا أوافق مع المجلس الوزاري. تركيب البوابات الإلكترونية هو خطوة مشروعة. من يريد إشعال الأرض يستخدم كل ذريعة».

وتجاوزتهم النائبة شولي معلم (البيت اليهودي) في وصف الواقع الراهن بقولها «جعلونا نركع، قرار المجلس الوزاري صعب وكلنا سنتأسف عليه. الفلسطينيون، بما في ذلك الحركة الإسلامية، اثبتوا لأنفسهم بأنه يمكن تحقيق إنجازات بواسطة الشغب والإرهاب. وفوق هذا كله يوجد هنا إعلان بأننا لسنا السيادة في جبل الهيكل (الحرم القدسي الشريف) – المكان الذي بسببه أقيمت دولة اليهود هنا بالذات وليس في اوغندا». وأشارت الى أن وزراء البيت اليهودي في المجلس الوزاري، والوزير زئيف الكين، فهموا معنى إزالة البوابات فعارضوها، لكنهم للأسف كانوا في موقف أقلية».

الأردن بحاجة لنا

وقال النائب افي ديختر، رئيس لجنة الخارجية والأمن (ليكود) للقناة الثانية إنه «يجب التمييز بين» الهيكل» وبين المسجد الأقصى. مستخدما التهديد والوعيد تابع ديختر، نائب متطرف ورئيس سابق لجهاز المخابرات «الشاباك» «سنحول الجبل الى منطقة عقيمة. من لا يريد الخضوع للفحص لدى دخوله الى جبل الهيكل، سيضطر الى الصلاة في مكان آخر». وقال بلغة استعلائية أيضا، إنه يسره، قيام رئيس الشاباك بإعادة طاقم السفارة من الأردن. اعتماد الأردن علينا أكثر من اعتمادنا عليهم».

وقال رئيس حزب العمل، افي غباي، لراديو اسرائيل إنه يدعم قرار المجلس الوزاري، موضحا ان اسرائيل لا يمكنها الوصول الى وضع يقوم خلاله ثلاثة «مخربين» بتغيير سياستها».

وواصل رئيس حزب «يوجد مستقبل» المعارض النائب يئير لبيد انتقاداته للحكومة، وقال على صفحته في الفيسبوك إنه يصعب احترام «سلوك القيادة السياسية منذ العملية الأولى في الحرم. لقد كان زئبقيا، غير مهني، وغير خال من المعايير الحزبية». وأضاف «لا يمكن لقرار كقرار تركيب البوابات الإلكترونية ان يتم اتخاذه خلال نقاش هاتفي متسرع فقط لأن رئيس الحكومة يجب ان يسافر الى الخارج. أفهم الحاجة الحزبية للقول من على درج الطائرة «وجهت» و»أمرت»، لكن هذا ليس بديلا للنقاش المنظم مع كل الجهات المهنية حول الطاولة». منبها الى ان النقاش حول بدائل عملية كالكاميرات الذكية لا يمكن ان يبدأ بعد عشرة أيام، ويرى انه كان يجب طرح البدائل على الطاولة منذ اللحظة الأولى للعملية في الأقصى».

فاقد البوصلة

كما كان متوقعا حمل رئيس الحكومة السابق ايهود باراك على الحكومة ورئيسها، وكتب على صفحته في الفيسبوك، ان هذا المجلس الوزاري «فاقد للبوصلة، ولا ينشغل بأمننا وإنما بالانتخابات الداخلية القادمة في اليمين، وربما، أيضا، بحرف الأنظار عن التحقيقات القريبة». وتساءل: «هل هناك شخص واحد يعتقد أننا نتمتع بكرامة أكبر بعد كل هذا التراجع؟». مشددا على أن القرار المتسرع بتركيب البوابات الإلكترونية، وبعد ذلك إيصالها الى رتبة القدسية في جلسة المجلس الوزاري، فقط من إجل إزالتها بعد صفعتين من الواقع – الأولى في حمليش والثانية في عمان».

الجهاز الأمني

الى ذلك قال مسؤول رفيع شارك في اجتماع المجلس الوزاري الذي تقرر خلاله إزالة البوابات الإلكترونية والكاميرات عن مداخل الحرم القدسي، واستبدالها بكاميرات ذكية، إنه جرى خلال الاجتماع نقاش بين عدد من الوزراء ورئيس الحكومة نتنياهو وممثلي الشاباك والجيش، حول ما إذا يجب أيضا إزالة الكاميرات التي تم تركيبها في الأيام الأخيرة مع البوابات الإلكترونية.

خطوة مهمة للأمن

من جهته قال النائب عوفر شيلح (يوجد مستقبل) إنه «يمكن الحفاظ على السيادة والتصرف بحكمة» داعيا القيادة السياسية «للإصغاء للشاباك».

في المقابل أوصى ممثلو الجيش والشاباك بإزالة البوابات والكاميرات، وأكدوا انه طالما لم يتم إرجاع الوضع الى ما كان عليه قبل العملية التي قتل خلالها شرطيان، فإن الأوقاف والفلسطينيين والأردنيين سيواصلون الادعاء بأنه تم خرق الوضع الراهن ولن تهدأ الأمور.

ويعبر عن ذلك رئيس «الشاباك» نداف أرغمان بقوله إن إزالة البوابات الإلكترونية والكاميرات من الأقصى خطوة مهمة لصالح أمن إسرائيل وسكانها. ويرى بقرار المجلس الوزاري المصغر بإزالتها خطوة على المسار الصحيح. وأوضح خلال حديثه لمقربين منه، أنه في ظل التوتر والأحداث وعلى خلفية التعقيدات التي نشهدها والحساسية حول الأقصى، فإن قرار المجلس الوزاري المصغر كان صائبا، ويسعى للموازنة بين وجهات النظر والاعتبارات الكثيرة والمعقدة، وهو القرار الأفضل لأمن إسرائيل وسكانها.

دعوة للاعتذار

وبحسب «يديعوت أحرونوت» فإن رئيس «الشاباك» يجزم بأن نجاحه بالتوصل إلى صفقة وحل المشكل مع عمان ينبع من التعاون الوثيق بين إسرائيل والسلطات الأردنية والمتواصل منذ سنوات طويلة، ويعتمد على علاقات وثيقة ووطيدة وعميقة بينهما. ويواصل عدد كبير من المعلقين والمحللين الإسرائيليين توجيه انتقادات لاذعة لحكومة نتنياهو واتهامها بالتسرع والاستخفاف والرعونة متماثلين مع النقد المذكور للمعارضة.

ودعا النائب العربي في حزب «ميرتس» المعارض عيساوي فريج رئيس الحكومة للاعتذار علانية للأردن ولعائلتي القتيلين في حادثة السفارة وتسديد تعويضات لهما.

يشار الى أن إسرائيل تنوي دفع تعويضات لعائلة الطبيب الأردني، بشار حمارنة، بحسب صحيفة «معاريف» أمس، التي توضح أن اتصالات أولية تجري في هذا الشأن، ألمح فيها ممثلو إسرائيل أمام نظرائهم الأردنيين الى أنهم سيدرسون بشكل إيجابي هذه الإمكانية فور انتهاء الأزمة، وعودة موظفي السفارة إلى إسرائيل، وبضمنهم حارس السفارة الذي أطلق النار الذي قالت إسرائيل، أمس، إنها ستبدأ التحقيق معه وذلك غداة «احتفالات» اليمين بعودته.

وكتبت الصحيفة أن حمارنة هو صاحب المبنى المؤجر للسفارة، وأن اتفاقية الاستئجار قد وقعت قبل سنوات كثيرة، مضيفة أن علاقة موظفي السفارة بالطبيب كانت جيدة.

يشار في هذا السياق أنه في عام 1997 دفع الأردن تعويضات، بأمر مباشر من الملك حسين الراحل، لعائلة سبع إسرائيليات قتلن على يد جندي أردني في منطقة مجامع النهرين في الغور. كما وصل وقتها العاهل الأردني الراحل في زيارة خاصة إلى إسرائيل، واجتمع خلالها مع عائلات القتيلات الإسرائيليات، واعتذر عما حصل، وأصدر تعليمات بدفع تعويضات.

الأوقاف: نريد عودة الأمور لما قبل 14 تموز

من جهتها تؤكد الأوقاف الإسلامية رفضها حل الكاميرات الذكية، وتؤكد إصرارها على فتح الحرم أمام المصلين بحرية تامة كما كان قبل 14 يوليو/ تموز الحالي. كما كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال إنه لن يطرأ أي تغيير على موقفنا طالما لم يتم إرجاع صورة الأوضاع في المسجد الأقصى ومحيطه الى ما كانت عليه قبل 14 تموز».