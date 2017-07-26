﻿القيادة الفلسطينية تدعو لـ«التصعيد» وإقامة الصلوات في الميادين تضامنا …وتل أبيب تتهم الرئيس عباس بـ«التحريض» والدعوة لـ«القتال»

أشرف الهور:في تأكيد جديد على رفض القيادة الفلسطينية وحركة فتح للإجراءات الإسرائيلية البديلة من «البوابات الإلكترونية» دعت فتح الفلسطينيين إلى «التصعيد الشعبي» وإقامة صلاة الجمعة غدا في جميع الميادين، وذلك بعد تأكيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على ضرورة عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل يوم 14 يوليو/ تموز الحالي، في الوقت الذي فسرت فيه إسرائيل إعلانه دعم أهالي القدس ضد الإجراءات الأخيرة، بأنه تحريض واضح ودعوات لتصعيد الانتفاضة.

وأكد جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، في تصريحات للإذاعة الفلسطينية، على وحدة الموقف الفلسطيني برفض الصلاة داخل المسجد الأقصى، قبل عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل بدء الإجراءات الاسرائيلية، وإزالة كل الممرات والكاميرات التي وضعها الاحتلال.

وفي إطار رفض فتح للخطط الإسرائيلية القائمة على استبدال «البوابات الإلكترونية» بكاميرات مراقبة ذكية، دعت الحركة الفلسطينيين لإقامة صلاة الجمعة في الميادين العامة، وإلى «التصعيد الشعبي». وأكدت اللجنة المركزية لفتح التزامها بموقف المرجعيات الدينية، والقاضي بعدم التراجع عن خطوات الرفض لإجراءات الاحتلال.

وكشف صبري صيدم نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح في بيان ألقاه عقب اجتماع للجنة برئاسة الرئيس محمود عباس، عن تحضيرات تجرى للانضمام إلى 28 منظمة دولية، والبدء بالتحضيرات للتوجه لمحكمة الجنايات. وقال إن الطلب سيرسل خلال الساعات المقبلة، وقررت اللجنة متابعة ما أقرته الحكومة من دعم مادي لكافة سبل الحياة المقدسية.

وعقدت فتح وقيادة الفصائل الفلسطينية اجتماعا لتنسيق الفعاليات الجماهيرية ليوم الجمعة، خاصة وأن هناك توقعات أن يشهد هذا اليوم مواجهات عنيفة وغاضية في كل مناطق التماس والقدس، على غرار الجمعة الماضية.

من جهتها دعت حركة حماس الشعب الفلسطيني للخروج يوم الجمعة بـ «مسيرات جماهيرية غاضبة» في مناطق الضفة الغربية كافة، وشددت في بيان لها على ضرورة المشاركة الواسعة، رفضا لإملاءات الاحتلال الجديدة في الأقصى، ونوهت إلى أن الضغط والزخم الشعبي المتواصل «من شأنه أن يلجم الاحتلال ويجبره على التراجع عن قراراته بحق الأقصى».

ودعت المقاومة الفلسطينية لـ «قول كلمتها في الأحداث الحالية، والعمل على ردع الاحتلال عن انتهاكاته المتواصلة بحق شعبنا ومقدساتنا».

جاء ذلك في الوقت الذي كشف فيه النقاب عن إصدار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعليماته إلى الشرطة بتفتيش المصلين الداخلين إلى الحرم القدسي الشريف، بعد قرار إزالة «البوابات الإلكترونية» واستبدالها بنظام الكاميرات الذكية الذي ستنهي العمل خلال ستة أشهر. وجرى اتخاذ القرار الجديد الذي يضيق الخناق على حرية العبادة للمسلمين في المسجد الأقصى، عقب الاتصال والتشاور الهاتفي ما بين نتنياهو ووزير الأمن الداخلي، جلعاد إردان، حيث اتفقا فيه على تفتيش المصلين الداخلين للأقصى بشكل فردي وعبر فاحصات المعادن اليدوية، وذلك بالنظر إلى الحساسية الأمنية في المكان.

تم ذلك بعد قرار المجلس الوزاري المصغر بالموافقة على إزالة «البوابات الإلكترونية» واستبدالها بكاميرات مراقبة ذكية، التي يتردد أنها جاءت في إطار صفقة ما بين الأردن وإسرائيل لإنهاء أزمة رجل أمن السفارة القاتل.

وفي إسرائيل ذكرت تقارير صحافية أن ممثلي جهاز الأمن العام «الشاباك» عرضوا على أعضاء المجلس الوزاري المصغر عدة سيناريوهات وصفت بـ «المرعبة» في حال لم تتم إزالة «البوابات الإلكترونية» والكاميرات أيضا، وأن الأمر حظي بتأييد من الجيش، ومن بينها تدهور الأوضاع وانفجار انتفاضة جديدة ينخرط فيها نشطاء فتح بالسلاح.

وكان الرئيس عباس قد قال في مستهل اجتماع القيادة، مساء أول من أمس الثلاثاء، ردا على استبدال البوابات بكاميرات ذكية في القدس «ما لم تعد الأمور إلى ما كانت عليه قبل 14 تموز في القدس لن تكون هناك أية تغييرات». وأضاف «كل ما استجد من إجراءات إسرائيلية على أرض الواقع منذ ذلك التاريخ إلى يومنا هذا يفترض أن تزول وأن تنتهي»، لافتا إلى أنه عند ذلك تعود الأمور إلى طبيعتها في القدس «ثم نستكمل عملنا بعد ذلك فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بيننا وبينهم». وتابع «ما قررناه هو تجميد التنسيق الأمني وهذا قائم، والدفاع عن المقدسات وهذا قائم»، وأعلن تأييده لهبة أهل القدس في وجه الاحتلال، حيث قال «منذ أن حاولت إسرائيل أن تعبث بالأوضاع، نهض أهل القدس نهضة رجل واحد، ورفضتم كل الإجراءات، ونحن أيدناكم بما قمتم به، وبما تقومون به، ونشد على أيديكم، إننا معكم في كل ما فعلتم وتفعلون».

وفي السياق اتهمت مصادر أمنية إسرائيلية الرئيس عباس، بتحريض سكان القدس الفلسطينيين على مواصلة الاحتجاجات ضد الإجراءات الإسرائيلية، ونقل موقف صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن تلك المصادر بالقول إن «الرئيس الفلسطيني أصبح والمتظاهرين في صف واحد وإن رسالته كانت واضحة». كذلك ذكر راديو الجيش الإسرائيلي، الذي تناول تحليل الخطاب، أن الرئيس قال لسكان القدس «واصلوا التمرد والانتفاضة والقتال وأنا معكم ولن أتراجع عن تجميد التنسيق الأمني، ما يهدد بانتفاضة شاملة في الأراضي الفلسطينية».

إلى ذلك واصل مئات المواطنين من مختلف أحياء القدس المحتلة، المشاركة في أداء صلاة الفجر في الساحات والشوارع التي تعرضت الليلة قبل الماضية، لقمع قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب صلاة العشاء، أسفر عن وقوع إصابات. وأقام المصلون الغاضبون من الإجراءات الإسرائيلية صلاة الفجر في ساحة الغزالي قبالة «الصلاحية» بين بابي الأسباط وحطة، وفي أسفل الشارع الرئيسي المؤدي إلى البلدة القديمة من جهة باب الأسباط، فضلاً عن إقامة صلاة مماثلة أمام المسجد الأقصى من جهة باب الناظر «المجلس».

وهاجمت قوات الاحتلال ليل الثلاثاء الماضي المصلين المرابطين عقب الانتهاء من صلاة العشاء، واعتدت عليهم بالضرب بالهراوات وبالقنابل الصوتية الحارقة والارتجاجية والغازية السامة والأعيرة النارية، وأصابت عددا من المسعفين والصحافيين، وطفلاً في رأسه.

وواصل موظفو وإدارة الأوقاف الإسلامية في القدس، يتقدمهم الشيخ عزام الخطيب التميمي، مدير عام الإدارة اعتصامهم أمام المسجد الأقصى من جهة باب الناظر «المجلس» وبالقرب من الحي الأفريقي المجاور، احتجاجاً على إجراءات الاحتلال، وذلك تطبيقا لقرار المرجعيات الدينية، الذي أكد على ضرورة إعادة الأمور في المسجد الأقصى إلى ما كانت عليه، ورفضت كل أشكال العدوان الإسرائيلي.

وجدد وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، الدعوة للصلاة في الأماكن العامة يوم الجمعة، داعياً الخطباء للخطابة عن مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك وما يتعرضان له من انتهاكات، واعتداءات إسرائيلية مستمرة، محذرا من التهاون في التعامل مع الوقائع التي تحاول حكومة الاحتلال تثبيتها على أرض الواقع، من تركيب لكاميرات «ذكية». وأشار إلى أن الاحتلال بأجهزته الأمنية والمستوطنين، انتهك واعتدى على المسجد الأقصى منذ بداية الشهر الحالي 110 مرات، منها 90 اعتداءً منذ إغلاق المسجد الأقصى يوم 14 من الشهر الجاري.