﻿أنشيلوتي يحتفظ بتواضعه بعد الفوز على تشيلسي وديا

سنغافورة – رويترز: شعر كارلو أنشيلوتي مدرب بايرن ميونيخ بسعادة بأداء فريقه في الشوط الأول خلال الفوز 3-2 على تشيلسي وديا الثلاثاء الماضي لكنه لم يهتم كثيرا بسيطرة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

وقال أنشيلوتي للصحافيين «هذه المباريات خلال هذه الفترة لا تعكس الواقع. في المعتاد يملك تشيلسي قوة دفاعية كبيرة لكنه ربما يكون عانى في اللقاء وكان (المدرب أنطونيو) كونتي يحاول تجربة لاعبين».

وأضاف «أنا متأكد أن تشيلسي سيملك تنظيما دفاعيا قويا في الموسم الجديد لكننا نحن فقط في مرحلة الإعداد ولا نريد استهلاك طاقة كبيرة في التمرير ولذلك كان بوسعنا استغلال الهجمات المرتدة بأفضل شكل ممكن».

وظهر الثلاثي مولر وجيمس رودريجيز المنضم حديثا على سبيل الإعارة وفرانك ريبري بشكل متجانس خلف المهاجم روبرت ليفاندوفسكي.

وقال أنشيلوتي بعدما سجل تشيلسي هدفا قرب نهاية كل شوط «توماس مهم جدا وهو لاعب ذكي وقادر على إيجاد المساحة ورغم أنه لم يسجل الكثير من الأهداف الموسم الماضي فإنه لا يزال جيدا جدا».

وسيلعب بايرن في المباراة المقبلة مع إنترناسيونالي.

بيكيه ينفي معرفته بمصير نيمار مع برشلونة

واشنطن – د ب أ: أزال المدافع الأسباني جيرارد بيكيه، نجم برشلونة، الغموض الذي كان يحيط بتغريدته المثيرة للجدل التي أطلقها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» يوم الأحد الماضي.

وكان بيكيه قد أكد من خلال التغريدة المذكورة وصورة له مع زميله البرازيلي نيمار دا سيلفا أن الأخير لن يرحل عن برشلونة، ولكنه عاد الثلاثاء ليؤكد أنه كان يهدف من وراء هذه الجملة حث قائد منتخب البرازيل على البقاء.

وقال في مؤتمر صحافي عقده أمس: «الصورة كانت نتيجة للأحاديث التي جمعتني بنيمار، ونشرتها انطلاقا من حدسي وتوقعاتي ورغبتي في بقائ».

وأضاف قائلا: «أعتقد أننا عندما نتحدث معه، لست أنا وحدي، بل جميع الزملاء، فنحن نحاول أن نوضح له الأمور وأن نسلط الضوء على موقفه الراهن».

ويرى بيكيه أن على برشلونة أن يفعل كل ما يمكنه للإبقاء على نيمار لأنه لن يجد لاعبا أخر مثله في سوق الانتقالات.

سامباولي: بيريزو سيكون أفضل مني مع إشبيلية

بوينس آيرس – د ب أ: يرى خورخي سامباولي، المدير الفني الوطني للمنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، أن مواطنه ادواردو بيريزو، الذي حل بدلا منه على رأس القيادة الفنية لإشبيلية الأسباني سيقدم عملا أفضل مما قام به هو مع الفريق، في الموسم المقبل.

وقال سامباولي في مؤتمر صحافي عقده الثلاثاء الماضي: «أتمنى أن تتاح له الفرصة لتقديم موسم جيد، لديه فريق جيد للغاية، لقد ضم لاعبين مميزين ومن المؤكد، من خلال معرفته بالدوري الأسباني وما قدمه من عمل رائع في الفترة الأخيرة، أنه سيقدم شيئا أفضل مما قدمته».

وأنهى سامباولي في أيار/مايو الماضي ارتباطه بإشبيلية، قبل عام كامل من انتهاء مدة عقده، ليتولى المسؤولية الفنية للمنتخب الأرجنتيني.

وقررت إدارة نادي إشبيلية تعويض غياب سامباولي بالتعاقد مع مواطنه بيريزو، الذي قدم عملا مميزا مع سيلتا فيجو في الموسم الماضي.

ووصل بيريزو مع سيلتا فيجو إلى الدور قبل النهائي من بطولة الدوري الأوروبي الأخيرة، قبل أن يخرج مهزوما أمام مانشستر يونايتد الإنكليزي، الذي فاز باللقب.

تعادل بشيكطاش التركي مع بلد الوليد الإسباني وديًا

بلد الوليد ـ الأناضول: تعادل فريق بشيكطاش التركي،أمس الأربعاء، مع ريال بلد الوليد الإسباني بهدفين لكل منهما في المباراة الودية لكرة القدم، التي جرت بينهما استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2017-2018.

سجل ثنائية بشيكطاش مصطفى بكتمك وأوغوزهان أوزيعقوب في الدقيقتين 55 و77، بينما جاءت ثنائية بلد الوليد عن طريق خامي مايتا وماجويل في الدقيقتين 4 و81.

وأقيمت المباراة الودية في إسبانيا حيث يقيم بشيكطاش معسكره التدريبي هناك استعدادًا للموسم الجديد.

وانتظر عشاق فريق بشيكطاش مشاركة النجم البرتغالي كليبر بيبى القادم من ريال مدريد الإسباني، إلا أن اللاعب لم يشارك لعدم جاهزيته.

تركيا تحصد فضية وبرونزيتين في بطولة أوروبا للمصارعة

أنقرة- الأناضول: حققت تركيا الثلاثاء الماضى، ميدالية فضية وبرونزيتين في بطولة أوروبا للمصارعة الحرة تحت 18 عامًا، المقامة في العاصمة البوسنية «سراييف».

وتوّج المصارع التركي عمر أغطاش بالميدالية الفضية في وزن 85 كيلو غرامًا إثر خسارته أمام منافسه الروسي، أليك شبزوخوف.

وحصل المصارع فرقان أوج أولوق على الميدالية البرونزية في وزن 42 كيلو غرامًا، بعد فوزه على البلغاري إسماعيل محمدوف بوماكوف بنتيجة 10-0، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وأحرز المصارع «أومور أي باي» الميدالية البرونزية في وزن 69 كيلو غرامًا بالفوز على منافسه الأذري داود إبراهيموف بنتيجة 5-4.

ويتنافس المصارع التركي أنيل بيركان قليتش صاللايان (100 كيلو غرام)، مع المصارع الروسي إسماعيل-بيك نيروف من أجل الميدالية الذهبية.

ويلعب المصارع التركي «أونال قره بجق» في وزن 76 كيلو غرامًا، على الميدالية البرونزية التي تأهل للمشاركة فيها تلقائيا، فيما يلعب حمزة ألاجه بوزن 54 كيلو غراما للفوز بالمرتبة الثالثة.