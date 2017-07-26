﻿كرة القدم الأمريكية: اكتشاف ضرر دماغي في 110من أصل111حالة

واشنطن- أ ف ب: مع الاستعداد لانطلاق موسم جديد من الدوري الوطني لكرة القدم الأميركية (ان اف ال)، وجد الباحثون الذين يدرسون أدمغة لاعبين متوفين، أن 99 في المئة منه أظهرت علامات أمراض تنكسية يعتقد أنها ناجمة عن ضربات متكررة للرأس.

ووجد الباحثون دليلا واضحا على الاعتلال الرضي المزمن «سي تي اي» في 110 من الأدمغة الـ111 المتبرع بها للاعبين شاركوا في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية، وفقا لدراسة نشرت الثلاثاء في مجلة الجمعية الطبية الأميركية.

ويتسبب الاعتلال الرضي المزمن بأعراض عدة، بما في ذلك فقدان الذاكرة والدوار والاكتئاب والخرف، ويمكن أن تظهر المشاكل بعد أعوام من اعتزال اللاعب.

وواجهت رابطة الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية تدقيقا متزايدا في السنوات الأخيرة مرتبطا بمشاكل الارتجاج وصدمات الرأس، ووافقت في عام 2015 على تسوية بقيمة مليار دولار لفض الآف الدعاوى القضائية المرفوعة من قبل اللاعبين السابقين الذين يعانون من مشاكل عصبية.

والى جانب لاعبي الدوري الوطني لكرة القدم الأميركية، أجرى الباحثون فحوصا لأدمغة أولئك الذين لعبوا في دوريات المدارس الثانوية، الجامعات، شبه المحترفين وفي الدوري الكندي لكرة القدم.

ومن بين 202 لاعبا تم فحصهم، وجد واضعو الدراسة من جامعة بوسطن أن 87 في المئة من اللاعبين الذين بلغ متوسط أعمارهم عند الوفاة 66 عاما، أظهروا عوارض الاعتلال الرضي المزمن. وعلى الرغم من أن البحث الذي يعتبر أكبر دراسة نشرت حتى الآن بخصوص الاعتلال الرضي المزمن، يشير إلى أن المرض قد يكون مرتبطا بالمشاركة السابقة في كرة القدم، حذر الباحثون من مغبة تعميم النتائج على عامة الناس، وبما أن الأدمغة التي درست تم التبرع بمعظمها من الأسر المعنية، فإنها لا تمثل بالضرورة جميع الناس الذين لعبوا هذه الرياضة الخشنة.

وأصبحت مخاطر إصابات الرأس في الرياضة الأمريكية مصدر قلق كبير وتحدث لاعبون سابقون عن الآثار الصحية على الأمد الطويل، بما في ذلك السلوك غير المنتظم واضطرابات المزاج.

وظهرت القضية الى الواجهة بعد انتحار جونيور سيو الذي يعتبر أحد أعظم المدافعين «لاين باكرز» في تاريخ اللعبة، في 2012 عن 43 عاما.

وأظهر الفحص الذي اجري على دماغه بعد الوفاة بأنه كان يعاني من الاعتلال الرضي المزمن.كما تبين أن لاعبا سابقا آخر هو دايف دويرسون الذي قتل نفسه في 2011، كان يعاني من المشكلة ذاتها وهذا ما يفسر على الأرجح تقلب مزاجه والاكتئاب اللذين عانى منهما قبل الانتحار.

وفي العام الماضي، اعترف مسؤول في رابطة الدوري وللمرة الأولى بوجود صلة واضحة بين كرة القدم والاعتلال الرضي المزمن.