﻿الأمريكية كاتي ليديكي… سباحة «من كوكب آخر»

بودابست – د ب أ: «سباحة تعيش على كوكب آخر»… هكذا وصفت السباحة الأسبانية ميريا بيلمونتي منافستها الأمريكية كاتي ليديكي، التي تبدو بلا شك أبرز نجوم المقامة حاليا في العاصمة المجرية بودابست.

فقدت أبدت ليديكي دراية بماضي السباحة، في الوقت الذي تستمتع فيه بالتألق وحصد الألقاب، كما تتطلع إلى المزيد من الإنجازات في المستقبل بعد أن حققت رقما قياسيا يتمثل في فوزها بالميدالية الذهبية الثانية عشرة لها في بطولة العالم ، حيث توجت أمس الثلاثاء بسباق 1500 متر حرة للسيدات.

وتفوقت ليديكي في نهائي السباق على بيلمونتي، التي وصفت النجمة الأمريكية بأنها سباحة «على كوكب آخر».

وجاء الفوز المقنع لليديكي 20/ عاما/ أمس ليضيف علامة بارزة أخرى بجوار اسمها في سجلات التاريخ ، حيث أنها أول سباحة تحصد 12 ذهبية ببطولة العالم.

وقالت «أعتقد أن جدول المنافسات مختلف قليلا عما كان عليه قبل عامين (في النسخة السابقة من بطولة العالم التي أقيمت بمدينة كازان الروسية) لذلك أتيح لي المزيد من الوقت. أنا مسرورة حقا بإحراز سباق 1500 ، لم أكن بالسرعة التي أديت بها قبل عامين لكنني مازلت سعيدة بالفوز».

وقالت ليديكي «كنت أدرك أنني في مواجهة مهمة صعبة الليلة، فكان هدفي هو تقديم أداء جيد في السباقين. وحتى الآن ، أنا سعيدة للغاية بالطريقة التي تسير بها الأمور».

وفي ظل التألق الهائل وتوقع حصد المزيد من الميداليات الذهبية في البطولة الحالية ، تشعر ليديكي بالحماس والتطلع إلى المزيد في المستقبل.

وقالت «لم أحدد أهدافي لعام 2020 حتى الآن. ولكن بعد إضافة سباق 1500 متر، علي التحدث مع المدربين بهذا الشأن، يجب أن نحدد ما سأتنافس عليه وكيف ستسير خطة التدريب».

وفي أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 ، باتت ليديكي ثاني سباحة في التاريخ تتوج بذهبيات 200 متر و400 متر و800 متر في الدورة نفسها، بعد ديبي ماير التي حققت الإنجاز نفسه في 1968.

وذكرت ليديكي «شعرت بالسرور إزاء إضافة سباق الميل وسباق 800 متر (إلى منافسات الرجال)، حيث أنني أرى أن المنافسات في هذه المسافات تشهد تكافؤا».

وأضافت «تحدثت بهذا الشأن من قبل، ولكن بالنظر إلى تاريخ السباحة وكيفية إضافة السباقات بمرور الوقت… نجد أن هناك نجمات في السباحة الحرة في الستينيات والسبعينيات لم تحظين بالفرص التي أتمتع بها الآن».