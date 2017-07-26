﻿مارادونا يؤكد دعمه لتقنية الفيديو

بوينس آيرس ـ الأناضول: قال أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا، إن تقنية الفيديو تجلب الشفافية، لأن الجماهير تنزعج أكثر من احتساب هدف غير صحيح والعكس.

وفي تصريح لموقع الاتحاد الدولي للعبة على شبكة الإنترنت الثلاثاء الماضي، أكد مارادونا دعمه لتقنية الفيديو.

وأضاف «لو كانت التقنية مستخدمة في الماضي لألغي الهدف المثير للجدل الذي سجلته عندما كنت لاعبًا».

وأوضح النجم الأرجنتيني «التونسي علي بن الناصر حكم المباراة لو كان راجع الهدف عن طريق حكم الفيديو، لألغاه».

وأشار «استخدمت يدي في كأس العالم 1990، بعدما لحقت الكرة من الخط أمام الاتحاد السوفيتي والحكم لم يشاهد الكرة».ونوّه مارادونا «ليس هدفي فقط الذي كان سيلغى ولكن هدف إنكلترا غير الصحيح في كأس العالم 1966، لقد حدثت أخطاء كثيرة في كأس العالم وحان الوقت لتغيير ذلك».

وسجلت الأرجنتين هدفًا في مونديال 1986، في الدقيقة 51، بعدما استخدم مارادونا يده في وضع الكرة في شباك إنجلترا وسط اعتراضات إنكليزية على الحكم التونسي على بن ناصر.

وتقنية الفيديو تتمثل في لجوء حكم المباراة في الحالات المثيرة للجدل للفيديو لمشاهدة اللقطة من جديد أو أخذ آراء حكام يتابعون اللقطة على شاشة خاصة، وبناء عليه يتخذ حكم اللقاء قراره النهائي.