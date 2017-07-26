﻿استبعاد فيار من رئاسة الاتحاد الاسباني لكرة القدم لمدة عام

برشلونة – د ب أ: قررت المحكمة العليا في اسبانيا الثلاثاء الماضى تعليق ولاية انخل ماريا فيار في منصب رئيس الاتحاد الاسباني لكرة القدم لمدة عام واحد انتظارا لما ستسفر عنه تحقيقات الفساد ضده.

وتوصلت المحكمة العليا في اسبانيا لقرار إنهاء ولاية انخل ماريا فيار في منصب رئيس الاتحاد الاسباني لكرة القدم الممتدة على مدار 29 عاما.

وتم ارسال فيار وابنه جوركا إلى سجن سوتو دل ريال في مدريد الاسبوع الماضي من قبل قاض المحكمة الوطنية سانتياجو بيدراز، الذي رفض السماح لهما الخروج بكفالة.

كما تم حبس خوان بادرون، نائب رئيس اتحاد الكرة الأسباني، ورئيس اتحاد تنيريفي بدون كفالة مع إيقافه لمدة عام.

وأعلن الادعاء أنه يقوم حاليا بالتحقيق في تورط الثلاثة في تهم تتعلق بسوء الإدارة واختلاس الأموال والفساد وتزوير الوثائق.

وأكد خوسيه رامون ليتي، الأمين العام للرياضة في الحكومة الأسبانية أن قرار الإيقاف قد يتم تعديله بناء على التحقيقات الجارية، لكنه حث الاتحاد الاسباني لكرة القدم على تعيين رئيس جديد لضمان استمرارية العمل بالاتحاد.

وسيخسر فيار أيضا منصبه كنائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وفي عضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا).