﻿الأهلي المصري يستعيد توازنه بفوز على الوحدة الإماراتي عربياً

القاهرة – د ب أ: نجح الأهلي المصري في تصحيح مساره في المقامة حاليا في مصر بعد فوزه الثلاثاء على الوحدة الاماراتي بنتيجة 2 /صفر ضمن منافسات الجولة الثانية في المجموعة الأولى للمسابقة.

وسبق وأن خسر الأهلي من الفيصلي الأردني بهدف نظيف في الجولة الافتتاحية للبطولة العربية.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده الى ثلاث نقاط متساويا مع نصر حسين داي الجزائري في النقاط والاهداف ويتصدر الفيصلي المجموعة بست نقاط في حين يتذيل الوحدة الترتيب بلا نقاط.

انتهى الشوط الأول بتقدم الاهلي بهدف نظيف أحرزه عمرو بركات من تسديدة رائعة في الدقيقة 33 سكنت شباك الوحدة.

وفي الشوط الثاني عزز الوافد الجديد بصفوف الأهلي اسلام محارب تقدم فريقه في الدقيقة 84 بعد تمريرة من حسام غالي أودعها محارب داخل الشباك.

وواصل الاهلي اعتماده على مجموعة من اللاعبين الذين لا يشاركون بشكل أساسي مع الفريق أمام الوحدة وعلى رأسهم محمد الشناوي حارس المرمى الذي جلس بديلا طوال الموسم لشريف اكرامي كذلك أحمد حمودي الذي لم تتسنى له المشاركة كثيرا ومعهم عمرو بركات ومحمد نجيب وحسين السيد .

وشهدت بداية الشوط الأول ضغطا هجوميا مكثفا من جانب الأهلي بحثاً عن تسجيل هدف مبكر يمنحه الأفضلية والسيطرة منذ البداية .

ولم تمر سوى ثلاث دقائق حتى أهدر أحمد حمودي فرصة محققة للتهديف في الشباك الاماراتية بعد مراوغته دفاع الوحدة وتوغله داخل منطقة الجزاء وفشل في التسديد ليمررها عرضية امام المرمى دون ان يودعها أحد داخل المرمى.

تعرض حمدان الكمالي، لاعب الوحدة الإماراتي، لإصابة قوية غادر على اثرها الملعب ونزل محمد عبد الباسط بدلا منه في تبديل اضطراري.

وحرم القائم الأهلي من هدف محقق في الدقيقة التاسعة بعدما تصدى لتسديدة حسام غالي الرأسية التي لعبها بعد تلقيه عرضية متقنة من حمودي.

ونال محمد نجيب مدافع الاهلي انذارا في الدقيقة 37 للتدخل العنيف مع أحد لاعبي الوحدة كذلك نال خليل الحمادي لاعب الفريق الاماراتي انذارا بعدها للسبب ذاته.

وشهدت الدقائق الأخيرة صحوة هجومية للاعبي الوحدة بحثاً عن ادراك التعادل قبل نهاية الشوط لكن بدون جدوى لينتهي الشوط الأول بتقدم الاهلي بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني واصل الأهلي ضغطه الهجومي على مرمى الوحدة بحثا عن تعزيز تقدمه وأضاع المهاجم المغربي وليد أزارو فرصة محققة بعد مرور دقيقة واحدة بعدما تلقى عرضية من غالي صوبها برأسه لكن كرته مرت بجوار القائم مباشرة.

وأضاع نيدفيد فرصة تهديفية محققة في الدقيقة 56 بغرابة شديدة بعدما تلقى تمريرة من منتصف الملعب وتوغل لمنطقة الجزاء وحاول تسديدها من فوق الحارس لكن كرته جاءت بعيدة عن الثلاث خشبات .

وجاء الظهور الاول للوافد الجديد بصفوف الاهلي اسلام محارب المنتقل حديثا من صفوف سموحة في الدقيقة 59 من عمر اللقاء حيث نزل بدلا من عمرو بركات.

وغادر خليل إبراهيم لاعب الوحدة الاماراتي المباراة في الدقيقة 61 بعد حصوله على البطاقة الحمراء بعدما نال انذارين متتاليين .

وصوب حمودي كرة قوية في الدقيقة 74 باتجاه مرمى الوحدة لكن الحارس تصدى لكرته ببراعة .

وقدم إسلام محارب أوراق اعتماده مع الأهلي محرزاً أول هدف له مع القلعة الحمراء وثاني أهداف فريقه بالمباراة في الدقيقة 84 من هجمة منظمة بدأت بتمريرة لحسام غالي داخل منطقة الجزاء مررها اثناء خروج الحارس لمحارب الذي سددها داخل الشباك.

وكاد ميدو جابر ان يضيف الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 88 من تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء اصطدمت بزميله أزارو وابتعدت عن الشباك.

واستمرت سيطرة الأهلي على اللقاء خلال الدقائق الأخيرة لتنطلق صافرة نهاية الشوط الثاني والمباراة بفوز الأهلي على الوحدة بهدفين نظيفين.