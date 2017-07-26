﻿مدرب انترناسيونالي سباليتي يأمل في بقاء بريسيتش مع الفريق

سنغافورة ـ رويترز: يبذل لوتشيانو سباليتي مدرب انترناسيونالي جهودا كبيرة للابقاء على الجناح الكرواتي إيفان بريسيتش في الفريق في وقت يجري فيه تغييرات واسعة على تشكيلته قبل انطلاق الموسم الجديد في دوري الدرجة الاولى الايطالي لكرة القدم لكن المدرب الايطالي يعرف جيدا صعوبة المهمة.

وقام ملاك انترناسيونالي الصينيون بتغيير المدربين ثلاث مرات الموسم الماضي ليحتل الفريق المركز السابع ويغيب عن المسابقات الاوروبية وتعاقد النادي مع مدرب روما السابق الشهر الماضي في محاولة للمنافسة على ألقاب.

وتعاقد سباليتي بالفعل مع المدافع الدولي السلوفاكي ميلان شكرينيار ضمن مجموعة من الصفقات الجديدة لكنه قد يضطر لبيع بريسيتش المطلوب بشدة في السوق لتوفير اموال لتدعيم صفوفه في مراكز اخرى.

وأبلغ سباليتي الصحافيين في معسكر الفريق في سنغافورة أمس الاربعاء «بالطبع هناك شائعات لكننا نرغب بشدة في الابقاء على بريسيتش. انه لاعب مهم في الفريق ونعول عليه في الموسم الجديد».

«لكن اذا جاء طرف وقدم عرضا لا يمكن رفضه فاننا سنبحث هذا الامر لكن قبلها سيتعين علينا البحث عن بديل مناسب له ايضا».

وربطت وسائل اعلام بريطانية اللاعب البالغ من العمر 28 عاما باحتمال الانتقال الى مانشستر يونايتد لكن سباليتي الذي يجهز فريقه لمباراة ودية في وقت لاحق اليوم أمام بايرن ميونيخ لا يرغب في دخول الموسم الجديد بتشكيلة أضعف من السابق».

واضاف المدرب البالغ من العمر 58 عاما عن فريقه الذي اخفق في انهاء الموسم بين الثلاثة الاوائل في الدوري الايطالي منذ 2011 «هدفنا انهاء الموسم المقبل بين الاربعة الاوائل. الحصول على أحد المراكز الثلاثة الاولى سيكون صعبا لاننا العام الماضي كان يفصلنا 25 نقطة عن اول ثلاثة ولذلك سيكون تحديا كبيرا بالنسبة لنا».

وتابع «لكننا سنعمل بكل قوة وسنحاول تجميع أقوى تشكيلة ممكنة ونثق في قدرتنا على تحقيق المركز الرابع على الاقل».

وسيلعب بطل ايطاليا 2010 ايضا مع تشيلسي بطل انكلترا يوم السبت في ختام مشاركته في بطولة ودية في سنغافورة.