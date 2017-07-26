﻿مدرب الأرجنتين: ميسي هو اللاعب الأهم في الفريق

بوينس آيرس – د ب أ: أكد خورخي سامباولي، المدير الفني الوطني للمنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم أن اللاعب الأهم في فريقه هو النجم الكبير ليونيل ميسي نجم برشلونة الأسباني.

واعترف سامباولي أن ميسي هو اللاعب الأساسي الوحيد في تشكيلة الفريق، وأنه يعتمد عليه بشكل كبير في تأهل المنتخب الأرجنتيني لكأس العالم 2018 في روسيا.

وقال سامباولي: «اللاعب الأساسي الوحيد في المنتخب هو ميسي، الباقون سيتم تحليل أدائهم وتقييمهم على حسب الحاجة إليهم في كل مباراة، لا يوجد أحد له أفضلية أكثر من الباقين، ولكن بوجود اللاعب الأفضل في العالم (ميسي) يبدأ تحديد تشكيل الفريق بعد وضع اسمه».

وأوضح سامباولي في مؤتمر صحافي عقده الثلاثاء الماضي في مركز التدريبات الخاص في الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أن يتحدث باستمرار مع ميسي وأنه يتبادل معه الرسائل بشكل مستمر ليتناقش معه حول طريقة اللعب.

وسيلتقي سامباولي مع ميسي ومع لاعبين أخرين في المنتخب الأرجنتيني عندما يسافر في الأيام القادمة إلى بعض المدن الأوروبية.

وسيجتمع سامباولي مع ميسي في برشلونة وسيوضح له أن مركزه مع المنتخب الأرجنتيني سيكون في قلب الهجوم، كما أنه قد يلعب أيضا في الناحية اليمنى كما يفعل حاليا مع الفريق الكتالوني.

وكشف سامباولي أن هدفه هو أن يؤدي ميسي مع المنتخب بالشكل الأفضل دائما، مشيرا إلى أنه يجب أن يحاط دائما بزملائه في كل أوقات المباراة، لأن تركه معزولا عن باقي الفريق يعد من وجهة نظره «خطأ كبيرا».