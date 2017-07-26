﻿انتصار مثير لروما على توتنهام في أمريكا ضمن منافسات الكأس الدولية الودية

هاريسون – د ب أ: حقق روما الإيطالي انتصارا مثيرا أمام توتنهام الإنكليزي وتغلب عليه 3 / 2 أمس الأربعاء على ملعب «ريد بو أرينا» في مدينة هاريسون الأمريكية ضمن منافسات مجموعة أمريكا الشمالية في بطولة الكأس الدولية الودية للأبطال لكرة القدم.

وحقق روما بذلك انتصاره الأول ليرفع رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني بمجموعة أمريكا الشمالية بينما تجمد رصيد توتنهام عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.

وافتتح دييجو بيروتي التسجيل لروما في الدقيقة 13 ثم أضاف سينجيز أوندير الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 70.

وجاءت الدقائق الأخيرة من المباراة مثيرة، حيث رد توتنهام بهدف في الدقيقة 87 سجله هاري وينكس، وأضاف فينسنت يانسن الهدف الثاني لتوتنهام في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، لكن روما لم يقنع بالتعادل وخطف هدف الفوز 3 / 2 بعدها بثوان عن طريق ماركو تومينيو.