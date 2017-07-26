﻿مارسيل خليفة في تحية إلى القدس: شعب فلسطين لم يتعب

بيروت – «القدس العربي» : في وقفة تضامنيّة مع القدس وجّه الفنان اللبناني مارسيل خليفة رسالة إلى فلسطين وعبرها إلى العالم العربي بأسره عبر نشره مقطع فيديو انتقد فيه الصمت العربي حيال فلسطين وشعبها، الذي يواجه الاحتلال الإسرائيلي منفرداً.

وقال خليفه: «يبدو أن القدس وحيدة… ويبدو أن العالم معلق على انحيازه الصهيوني.. شعب فلسطين يواجه الإحتلال الإسرائيلي منذ 1948 ولم يتعب، والعرب يمضون في حروبهم الطائفية وينسون فلسطين».

ووّجه تحية سلام من لبنان إلى القدس قائلاً: «لو كان العرب محققين إنسانيتهم، لجعلوا من قضية فلسطين مصدر قوة لهم. لكنهم أضاعوا الفرصة». وختم بالقول: «للقدس سلام من لبنان».

وسرعان ما انتشر هذا الفيديو كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تمّ تداوله من قبل الروّاد الذين انقسموا بين مؤّيد ومرّحب وبين معترض، معلّلين السبب بأن الفنان خان خّطه السياسي الأساسي وبالتالي لا يحّق له التحدث عن القضية بهذا الشكل على حدّ تعبيرهم.