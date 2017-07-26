﻿نائب ماليزي يحتج على رفض الزوجة قبول «ضرة»

كوالالمبورـ أ ف ب: أثار نائب ماليزي جدلاً بعدما قال في مجلس النواب إن النساء اللواتي يرفضن علاقات جنسية مع أزواجهن يمارسن شكلاً من أشكال الإساءة النفسية والعاطفية.

وفي جلسة برلمانية مخصصة لنقاش مشروع قانون حول العنف الأسري، قال النائب محمد ذو الكفل إن الأزواج الذكور يعانون من صدمات عاطفية لعدة أسباب.

وأضاف: «في بعض الحالات تؤذي النساء أزواجهن أو تعاملهن بطريقة سيئة جداً، رغم أن الرجال أقوى جسدياً، فهن يشتمن الرجال ويرفضن تلبية رغباتهم الجنسية»

ووصف ذلك بأنه « شكل من أشكال الإساءة النفسية والعاطفية».

وسرعان ما أثارت هذه التصريحات ردود فعل منددة من جانب النشطاء الحقوقيين في هذا البلد ذي الغالبية المسلمة في جنوب شرق آسيا.