﻿طبيبة تذبح زوجها خلال نومه وتفر هاربة  

صنعاء ـ «القدس العربي» ـ من أحمد الأغبري: أقــــدمت طبيبة هندية تعمل في مستوصـــف في محافظة البيضاء/ جنوب اليمــن على قتل زوجها ط. العديني ذبحاً خلال نومه وتقطيع جثته ووضعها في كيس ورميها في خزان مياه أرضي أسفل العمارة .

وأوضح مصدر محلي في محافظة البيضاء لـ«القدس العربي» أن الجثة اكتشفت صباح أمس الأربعاء عن طريق أحد المواطنين أثناء محاولته سحب دلو الماء من الخزان، فتم إبلاغ الشرطة التي هرعت للمكان لانتشال كيس ملطخ بالدماء فإذا بها جثة.

وحسب المصدر فإنه بعد التحريات تبين أن الطبيبة الهندية «نبمشاباريا» ذبحت زوجها الذي تعمل معه في المستوصف نفسه خلال نومه إثر خلاف نشب بينهما في المساء ووضعت جثته في كيس ورمتها في خزان مياه أرضي تحت العمارة وفرت هاربة وما زالت التحريات مستمرة للقبض عليها واستكمال التحقيقات وإحالتها إلى الأجهزة القضائية المختصة.