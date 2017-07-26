﻿روسي متهم بتبييض مليارات الدولارات عبر الإنترنت

أثينا ـ الأناضول: ألقت السلطات اليونانية القبض على مواطن روسي، تتهمه الولايات المتحدة بتبييض 4 مليارات دولار عبر الإنترنت باستخدام عملة «بيتكوين» الافتراضية.

وقال بيان صادر عن المديرية العامة للأمن في اليونان الأربعاء، إن قوات الأمن تمكنت بالتعاون مع السلطات الأمريكية، من إلقاء القبض على المتهم الروسي (38 عاما) في غرفة فندق كان يقيم به في مدينة سالونيك اليونانية، وتمت مصادرة أجهزته الإلكترونية.

وأوضح البيان أن المتهم يمتلك أحد أكبر مواقع الإنترنت المستخدمة في ارتكاب جرائم الإنترنت، وهو مدرج على قوائم المطلوبين لوزارة العدل الأمريكية لاتهامه بتبييض 4 مليارات دولار باستخدام عملة «بيتكوين» الافتراضية منذ عام 2011.

وعملة بيتكوين هي الأكثر شهرة بين العملات الافتراضية، وهي عملة رقمية مشفّرة، لا تملك رقماً مسلسلاً ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، من دون وجود فيزيائي لها.

وبدأت فكرة عملة بيتكوين عام 2008 على شكل ورقة بحث علمي قدمها شخص ياباني الجنسية، رمز لنفسه باسم ساتوشي ناكاماتو، وكان هدفه تغيير الاقتصاد العالمي بالطريقة نفسها التي غيرت بها شبكة الإنترنت أساليب حياة وتعاملات النشر.