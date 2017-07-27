نتنياهو يريد طرد قناة الجزيرة من القدس

القدس ـ(أ ف ب) : أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ليل الاربعاء انه يريد طرد قناة الجزيرة القطرية من القدس المحتلة، وذلك في غمرة التوترات بين الفلسطينيين والدولة العبرية حول المسجد الاقصى في القدس الشرقية المحتلة.

وكتب نتانياهو على صفحته في فيسبوك ان “قناة الجزيرة تواصل الحض على العنف في محيط “جبل الهيكل” (الاسم العبري للحرم القدسي).

واضاف “لقد ناشدت الاجهزة الامنية مرارا لاغلاق مكتب الجزيرة في القدس. اذا لم يكن ذلك ممكنا بسبب تفسير القانون فسأسعى الى اجراء التعديلات اللازمة على القانون لطرد الجزيرة من اسرائيل”.

وتتهم الدولة العبرية منذ سنوات القناة القطرية بالانحياز في تغطيتها للنزاع الدائر بين اسرائيل والفلسطينيين.

ولم ترد الجزيرة في الحال على طلب وجهته اليها وكالة فرانس برس للتعليق على تصريح نتانياهو.

وليل الاربعاء كان الوضع لا يزال متوترا في محيط الحرم القدسي في القدس الشرقية المحتلة حيث ازالت السلطات الاسرائيلية بوابات كشف المعادن التي كانت نصبتها بعد هجوم شنه في 14 تموز/يوليو ثلاثة شبان من عرب اسرائيل واسفر عن مقتل شرطيين اسرائيليين اثنين و استشهاد المهاجمين الثلاثة.

وفجر الخميس أزالت القوات الاسرائيلية المسارات الحديدية واعمدة الكاميرات التي كانت القوات الاسرائيلية نصبتها عند مدخل الحرم القدسي الذي يضم المسجد الاقصى وقبة الصخرة ويطلق عليه اليهود جبل الهيكل

ورأى الفلسطينيون في الاجراءات الأمنية الأخيرة محاولة من إسرائيل لبسط سيطرتها على الموقع، ورفضوا دخول الحرم القدسي وأدوا الصلاة في الشوارع المحيطة.

واندلعت احتجاجات فلسطينية عارمة تخللتها صدامات أسفرت عن مقتل خمسة فلسطينيين. وليل الجمعة، طعن فلسطيني عائلة مستوطنين اسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة فقتل ثلاثة منهم.