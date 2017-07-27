مقتل 29 مدنيا في غارات للتحالف على الرقة وقوات سوريا الديمقراطية تسيطر على نصف المدينة

(أ ف ب): قتل 29 مدنيا على الاقل في سلسلة غارات جوية شنتها الاربعاء طائرات التحالف الدولي على مدينة الرقة، معقل تنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش) في سوريا والتي ما زال التنظيم يسيطر على نصفها، بحسب ما اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن غارات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد الجهاديين في سوريا والعراق أسفرت الاربعاء عن مقتل “29 مدنيا، بينهم ثمانية اطفال على الاقل” في المدينة الواقعة في شمال سوريا.

وكان عبد الرحمن أكد في وقت سابق الاربعاء أن قوات سوريا الديمقراطية، التحالف الكردي العربي المدعوم من الولايات المتحدة، تمكن من السيطرة على نصف الرقة بعد أقل من شهرين من دخول مقاتليه المدينة.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن “قوات سوريا الديمقراطية تسيطر حاليا على 50 في المئة من مدينة الرقة رغم المقاومة الشرسة التي يبديها تنظيم الدولة الاسلامية”.

ودخل تحالف القوات الكردية والعربية الى الرقة في 6 حزيران/ يونيو بعد استنزافه الجهاديين على مدى أشهر في المناطق حول المدينة.

ومنذ ذلك الوقت بدأ مقاتلو التحالف التقدم بثبات مستخدمين اسلوب الكماشة إلى أن اطبقوا على وسط المدينة.

وتدعم هجوم قوات سوريا الديمقراطية غارات جوية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ويحارب تنظيم “الدولة” (داعش) في سوريا والعراق، اضافة إلى مستشارين للقوات الخاصة والاسلحة والعتاد التي يقدمها التحالف.

وقاتل تنظيم (داعش) مستخدما السيارات المفخخة والانتحاريين والطائرات المسيرّة.

واستولى تنظيم الدولة على الرقة في بداية عام 2014، ومنذ ذلك الوقت باتت المدينة مرادفا للفظاعات التي ارتكبها هذا التنظيم المتطرف.

واضافة إلى الاعدامات الميدانية بقطع الرأس التي نفذها المقاتلون هناك، يعتقد أن الرقة استخدمت ايضا كمقر للتخطيط لهجمات في الخارج.

وفر عشرات آلاف المدنيين من العنف المتصاعد في الرقة، وتقدر الأمم المتحدة ان حوالى 50,000 شخص ما زالوا محتجزين داخل المدينة.

وفقد أكثر من 330,000 شخصا حياتهم في سوريا منذ بدء الأزمة المتعددة الأطراف التي بدأت بتظاهرات ضد النظام في آذار/ مارس 2011.