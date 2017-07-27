موفد ملكي يعزّي بفتى قتله دبلوماسي إسرائيلي ويعتبره “فقيد الأردن”

(أ ف ب): قدّم مندوب عن العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الاربعاء العزاء لأسرة الفتى الذي قتل مع أردني ثان برصاص دبلوماسي إسرائيلي اثر إشكال في مجمع السفارة الإسرائيلية في عمّان الأحد، معتبرا الراحل “فقيد الأردن”.

وذكرت وكالة الانباء الرسمية (بترا) أن رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة قام كمندوب عن الملك وبرفقة مسؤولين آخرين في الديوان بزيارة “بيت عزاء فقيد الاردن المرحوم محمد الجواودة“.

ونقل الطراونة “تعازي ومواساة جلالة الملك لأسرة وذوي الفقيد بمصابهم ومصاب الأردنيين جميعا”، مؤكدا “اهتمام الملك بهذه القضية”، ومشددا على ان “الأردن يعتبر ما حدث جريمة يتابع حيثياتها النائب العام”.

واشار الطراونة إلى أن “الحكومة وبتوجيهات من الملك ستقوم بمتابعة القضية حسب القوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية لضمان تحقيق العدالة”، مؤكدا أن “لا مساومة على حقوق الفقيد العزيز″.

وكان دبلوماسي إسرائيلي قتل الأحد أردنيين هما محمد الجوابرة (17 عاما) والطبيب بشار الحمارنة (58 عاما) إثر “إشكال” وقع الأحد داخل مجمّع السفارة الإسرائيلية.

وادّعى حارس الأمن الذي يحمل صفة دبلوماسي انه تعرض لمحاولة طعن من قبل الجوابرة بمفك كان يستخدمه في تركيب قطع أثاث في شقة سكنية تتبع السفارة.

وسمحت عمّان الاثنين للحارس بالمغادرة إلى إسرائيل بعد استجوابه والتوصل مع حكومته الى “تفاهمات حول الأقصى”، بحسب مصدر حكومي.

واثار ذلك غضبا واسعا في الاردن خصوصا مع انتشار صور استقبال رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتانياهو للدبلوماسي وظهوره ايضا برفقة صديقته، اذ لا يبدو انه تعرض لأي اصابة.

وانتقدت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن السماح للدبلوماسي بالمغادرة إلى بلده، واصفة ذلك بانه “إهدار لسيادة الدولة”.

وقالت في بيان إنه “بدل قيام الحكومة بواجبها تجاه شعبها ومواطنيها اللذين ازهقت روحاهما وسفكت دماؤهما، فجعنا بحماية القاتل وإعادته إلى الأراضي المحتلة دون حساب أو عقاب”.

وحمّلت الجماعة “الحكومة كامل المسؤولية عن إهدار سيادة الدولة الأردنية وعدم القيام بواجبها تجاه شعبها ومواطنيها غير آبهة بإرادة الشعب وبشكل مستفز للكرامة الوطنية”.

من جهته، انتقد وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي في مقابلة مع “سكاي نيوز العربية” بثت وكالة الانباء الرسمية نصها “الطريقة التي استقبلت بها اسرائيل القاتل”.

واضاف ان “الأردن تعامل مع هذه القضية المؤسفة وفق القوانين الدولية لأننا دولة تحترم نفسها وتحترم القانون الدولي”.

وانتقد الصفدي الجانب الإسرائيلي، قائلا “ما بدر منهم كان غير مقبول ومخجل ومعيب، وكان يجب ان يحترموا القانون وأن يتعاملوا مع الموضوع على أنها جريمة”.

واضاف ان “الطريقة التي تم التعامل بها كأن الدبلوماسي كان أسيرا وتم تحريره، تصرف غير مقبول ومستهجن وندينه”.

وشارك آلاف الأردنيين الثلاثاء في تشييع جثمان الفتى الجواودة وسط هتافات “الموت لإسرائيل”، ومن المقرر أن يشيع جثمان الطبيب حمارنة الخميس.

ويذكر أن الأردن مرتبط بمعاهدة سلام مع إسرائيل منذ عام 1994.