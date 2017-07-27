“حزب الله” يعلن وقفا لإطلاق النار في جرود عرسال

(د ب أ): أعلنت وسائل إعلام تابعة لحزب الله اللبناني وقف إطلاق النار في منطقة جرود عرسال على الحدود السورية بدءا من الساعة السادسة صباح الخميس بالتوقيت المحلي لبيروت (03:00 بتوقيت غرينتش).

وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله قال في كلمة له مساء الأربعاء: “إننا الآن أمام انتصار كبير ومنجز في جرود عرسال وفليطة وسيكتمل إن شاء الله عبر الخطوات الأخيرة إما بالميدان أو التفاوض وستعود كل هذه الأرض إلى أهلها وسيأمن الناس جميعا”، بحسب ما نقلته قناة المنار التابعة لحزب الله.

وبدأ حزب الله والجيش السوري يوم الجمعة الماضي عملية عسكرية لـ”تطهير” جرود عرسال شرق لبنان والقلمون السوري من مسلحي “جبهة النصرة” من المنطقة الحدودية.