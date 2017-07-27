وزير الخارجية القطري: دول “الحصار” لم تتفاعل مع مقترحات واشنطن

القاهرة- (د ب أ): قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن واشنطن ترغب في إنهاء الأزمة الخليجية، وأن ما تسميه قطر “دول الحصار” لم تتفاعل مع المقترحات الأمريكية بشأن الأزمة.

ونقل موقع “الجزيرة نت” الخميس عن الوزير القطري القول، عقب لقائه بنظيره الأمريكي ريكس تيلرسون الاربعاء في واشنطن، إن “الاجتماع ناقش المقترحات التي حملها الوزير أثناء زيارته الأخيرة لدول الخليج”.

وأشار إلى أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وهي الدول التي قطعت في حزيران/ يونيو الماضي علاقاتها مع الدوحة، باتت مطالبة بالرد على مقترحات الولايات المتحدة حتى يجري الانتقال إلى مناقشة موضوع الحوار لحل الأزمة.

وأكد أنه يجب أولا الرد على المقترحات الأمريكية قبل أي حديث عن تحديد موعد ومكان للحوار.

وشدد الوزير القطري على الوساطة الكويتية لحل أزمة الخليج، وقال: “هناك وساطة واحدة، والجهود الأمريكية داعمة لهذه الوساطة، وروسيا ودول أخرى تدعم جهود الجانب الكويتي”.

وأوضح أنه ناقش مع تيلرسون جهود مكافحة الإرهاب في ضوء المذكرة ذات الصلة التي وقعها الجانبان.

وكانت الدول الأربعة قطعت علاقاتها مع الدوحة دبلوماسيا وتجاريا، وذلك على خلفية اتهامها بدعم جماعات إرهابية، الأمر الذي تنفيه الدوحة بشدة.