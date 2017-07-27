العراق: مقتل ثمانية مدنيين بهجوم لتنظيم الدولة على قرية لعشيرة الكاكائية جنوب كركوك

(د ب أ): أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك العراقية الخميس بأن ثمانية مدنيين، بينهم ثلاث نساء، قتلوا بهجوم نفذته عناصر من تنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش) على قرية لعشيرة الكاكائية جنوب المحافظة.

ونقل موقع “السومرية نيوز″ عن المصدر القول إن “مجموعة مسلحة من عناصر تنظيم داعش تسللت إلى قرية سيد حسين (وهي ضمن قرى عشيرة الكاكائية بقضاء داقوق 40/ كلم جنوب كركوك/)”.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن” تنظيم داعش الإرهابي متورط بهذه الجريمة ضد المدنيين حيث استغل الظلام الدامس للتسلل الى القرية”، مشيراً إلى أن “قوة أمنية طوقت منطقة الحادث وأخلت جثث القتلى إلى دائرة الطب العدلي”.

وأشار المصدر الأمني إلى أن “قوات بيشمركة تستعد لبدء عملية أمنية جنوب منطقة داقوق، للبحث عن المتورطين بهذه العملية”.

وتقع قرى الكاكائية على خط التماس مع مناطق ما زال تنظيم “الدولة” (داعش) يسيطر عليها.