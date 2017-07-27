المرجعيات الإسلامية في القدس تدعو الفلسطينيين لأداء صلاة العصر في المسجد الأقصى

(أ ف ب): دعت المرجعيات الاسلامية في القدس الفلسطينيين الخميس إلى أداء صلاة العصر في المسجد الأقصى للمرة الاولى منذ اسبوعين تقريبا وذلك بعد أن أزالت سلطات الاحتلال الإسرائيلية كل التجهيزات الأمنية المستحدثة في محيط الحرم الشريف.

وصرح مسؤول في الاوقاف الاسلامية خلال مؤتمر صحافي أن “المرجعيات الاسلامية في القدس تدعو الفلسطينيين للدخول إلى الاقصى لأداء صلاة العصر”.

وتابع المسؤول “الآن نحن نطلب من مدير الاوقاف أن يدخل الحراس لفتح أبواب المسجد وسنصلي إن شاء الله صلاة العصر كلنا في المسجد الأقصى المبارك”.

وكانت الشرطة الإسرائيلية أعلنت الخميس إزالة كل الإجراءات الأمنية التي استحدثتها في الحرم القدسي اثر هجوم في 14 تموز/ يوليو، واثارت غضبا فلسطينيا واسلاميا عارما وصدامات دامية بين محتجين فلسطينيين والقوات الاسرائيلية.

وازالت القوات الإسرائيلية فجرا المسارات الحديدية وأعمدة الكاميرات التي كانت نصبتها عند مدخل الحرم القدسي.

ورأى الفلسطينيون في الإجراءات الأمنية الأخيرة محاولة من إسرائيل لبسط سيطرتها على الموقع، ورفضوا دخول الحرم القدسي وأدوا الصلاة في الشوارع المحيطة.

واندلعت احتجاجات فلسطينية عارمة تخللتها صدامات أسفرت عن استشهاد خمسة فلسطينيين. وليل الجمعة الماضي، طعن فلسطيني عائلة مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة فقتل ثلاثة منهم.