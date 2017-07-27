نيمار يواصل التألق ويقود برشلونة للفوز على مانشستر بالكأس الدولية للأبطال

(د ب أ): قاد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا فريقه برشلونة الاسباني للفوز على نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي 1/صفر في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي (فجر اليوم الخميس بتوقيت غرينتش) على ملعب فيديكسفيلد في ميريلاند ضمن بطولة الكأس الدولية للأبطال المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وسجل نيمار دا سيلفا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 31 إثر تمريرة رائعة من زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي ليراوغ الدفاع بشكل رائع وسدد على يسار الحارس ديفيد دي خيا.

وكان نيمار سجل هدفي الفوز لبرشلونة في المباراة أمام يوفنتوس الإيطالي خلال المباراة التي انتهت لصالح النادي الكاتالوني بنتيجة 2 /1 يوم الأحد الماضي.

وبدأت المباراة بهجمات متتالية من جانب برشلونة بحثا عن تسجيل هدف مبكر يربك به حسابات الخصم.

وكاد ميسي أن يفتتح التسجيل بعد مرور ست دقائق فقط عبر تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن الكرة وصلت سهلة في أحضان دي خيا.

ولاحت فرصة جديدة لبرشلونة عن طريق المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز ولكن دي خيا وقف له بالمرصاد.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب برشلونة حيث كان ميسي قريبا جدا من افتتاح التسجيل في الدقيقة 13 ولكن تسديدته مرت مباشرة بجوار القائم.

سدد ميسي كرة أخرى في منتهى الخطورة مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 13.

ورد المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو بهجمة خطيرة لمانشستر يونايتد انهاها بتصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن الحارس الهولندي ياسبر سيلسين تصدى للكرة ببراعة.

وتألق سيلسين من جديد وتصدى لتسديدة خطيرة لماركوس راشفورد ، ثم رد لويس سواريز بتسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء لكن دي خيا واصل تألقه وأمسك الكرة.

وأجرى الفريقان عدد كبير من التغييرات في بداية الشوط الثاني، وظهر أثر تلك التغييرات على الفور حيث سنحت فرصة خطيرة لمانشستر انتهت بتصويبة قوية من الفرنسي أنتوني مارسيال ولكن سيلسين لاذ عن مرماه ببراعة ثم انفرد مهاجم برشلونة باكو ألكاسير بالمرمى الإنجليزي تماما ولكن الحارس البديل سيرجيو روميرو أنقذ مرماه من هدف محقق.

وحاول مانشستر يونايتد إعادة تنظيم صفوفه بحثا عن إدراك التعادل ولكنه لم ينجح في تهديد مرمى برشلونة على النحو المأمول. وتراجع إيقاع اللعب في أخر ربع ساعة دون أي فرص حقيقية على المرميين ليخرج برشلونة فائزا بهدف نيمار.

يأتي التألق اللافت لنيمار وسط تقارير صحفية عن قرب انتقاله إلى باريس سان جيرمان مقابل دفع الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة والبالغ 222 مليون يورو.

وذكرت صحيفة ماركا الاسبانية أن عددا من لاعبي برشلونة تحدثوا مع نيمار من أجل إقناعه بالبقاء في النادي، ويبدو أن نيمار وافق على البقاء، لكن يبدو أن موافقته جاءت متأخرة حيث أشارت ماركا إلى أن انتقاله قد تم بالفعل إلى سان جيرمان.

والمحت صحيفة ماركا إلى وجود احتمالية بشأن توقيع والد نيمار الذي يقوم بدور وكيله بالفعل على عقود انضمام اللاعب إلى باريس سان جيرمان في الوقت الذي يتمسك فيه برشلونة تماما بنجمه البرازيلي.

وكان نيمار انضم إلى برشلونة قادما من سانتوس البرازيلي في 2013 في صفقة مثيرة للجدل قدرت قيمتها بنحو 95 مليون يورو، ونجح في تسجيل105 أهداف خلال 186 مباراة مع الفريق منذ ذلك الحين، وتوج مع الفريق بلقب الدوري الإسباني مرتين وثلاثة ألقاب في كأس ملك إسبانيا وبطولة كأس سوبر إسبانية ودوري أبطال أوروبا بجانب لقب مونديال الأندية.