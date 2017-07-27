وزير إسرائيلي: قرار الحكومة بشأن “الأقصى” يضعف إسرائيل

(الأناضول): قال وزير إسرائيلي بارز، إن قرار الحكومة الإسرائيلية بإزالة “التدابير الأمنية”، التي أحدثتها الشرطة في محيط المسجد الأقصى، “يضعف إسرائيل”.

وقال نفتالي بنيت، وزير التعليم وزعيم حزب “البيت اليهودي” اليميني: “لقد خرجت إسرائيل ضعيفة من هذه الأزمة”.

وأضاف لإذاعة الجيش الإسرائيلي صباح الخميس: “بدلا من إرسال رسالة عن سيادة إسرائيل على جبل الهيكل (المسجد الأقصى)، فإنها أرسلت رسالة بأن سيادة إسرائيل مشكوك فيها”.

واعتبر بنيت، الذي صوّت في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت” قبل يومين، ضد إزالة البوابات الإلكترونية من مداخل المسجد الأقصى، إن القرار الإسرائيلي كان “استسلاما”.

وكانت المرجعيات الدينية في مدينة القدس، قد وافقت على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، الخميس، بعد رفع سلطات الاحتلال الإسرائيلية لكافة التدابير التي كانت قد وضعتها على مداخله”.