استقالة أنخل ماريا بيار من منصب نائب رئيس الفيفا واليويفا على خلفية اتهامات بالفساد

مدريد – د ب أ : قدم انخل ماريا بيار ليونا الرئيس الموقوف للاتحاد الاسباني لكرة القدم استقالته من منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) على ضوء تحقيقات الفساد الجارية ضده في اسبانيا.

كما تقدم بيار باستقالته من عضوية اللجنة التنفيذية لليويفا بشكل فوري، بحسب ما أعلنه اليويفا عبر موقعه الرسمي اليوم الخميس، كما أكد مصدر بالفيفا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن بيار تقدم باستقالته من الفيفا.

وذكر بيان اليويفا “السيد بيار لم يعد يتولى أي منصب رسمي في مؤسستنا”.

وأضاف البيان “الكسندر سيفرين رئيس اليويفا تقبل استقالة السيد بيار في خطاب الاستقالة الذي ارسله. وتقدم سيفرين بالشكر إلى بيار على الأعوام الكثيرة التي خدم فيها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم”. وتابع البيان “فيما يتعلق بالإجراءات القضائية الجارية في اسبانيا ليس لدينا تعلق إضافي على هذه المسألة”.

وعمل بيار لمدة 25 عاما في اللجنة التنفيذية لليويفا وتولى منصب الرئيس بعد استبعاد الفرنسي ميشيل بلاتيني من منصبه من قبل فيفا.

وقررت المحكمة العليا في اسبانيا الثلاثاء الماضي تعليق ولاية بيار في منصب رئيس الاتحاد الاسباني لكرة القدم لمدة عام واحد انتظارا لما ستسفر عنه تحقيقات الفساد ضده علما بانه محبوس حاليا بتهم تتعلق بالفساد.

وتوصلت المحكمة العليا في اسبانيا لقرار إنهاء ولاية بيار في منصب رئيس الاتحاد الاسباني لكرة القدم الممتدة على مدار 29 عاما.

وتولى خوان لويس لاريا أمس الأربعاء منصب الرئيس المؤقت للاتحاد الاسباني لكرة القدم.

ويواجه بيار وثلاثة متهمين أخرين من بينهم نجله جوركا مزاعم ارتكاب مخالفات وأعمال فساد وتزوير مستندات واختلاس أموال.

وتوصلت التحقيقات الأولية إلى أن هناك معاملات بين بيار ورؤساء الاتحادات الإقليمية في أسبانيا لجأ فيها إلى الاستعانة بالأموال الخاصة بالاتحاد الأسباني لكرة القدم من أجل الحصول على دعمهم في الانتخابات لتمديد فترة ولايته على رأس الاتحاد المهيمن على شؤون الكرة الأسبانية.

واختير بيار ويبلغ 67 عاما في مايو/آيار الماضي للمرة الثامنة على التوالي رئيسا للاتحاد الأسباني لكرة القدم ليبدأ فترة ولاية جديد تمتد لأربع سنوات، على خلفية غياب جبهات معارضة له واستمراره في منصبه بالتزكية بدون إجراء انتخابات.

ويعتبر بيار، اللاعب السابق لنادي أتلتيكو بيلباو، هو الرئيس صاحب الولاية الأطول في تاريخ الكرة الأسبانية، حيث يترأس الاتحاد الأسباني لكرة القدم منذ 29 عاما.