مورينيو يشعر بالرضا عن تطور يونايتد رغم الخسارة أمام برشلونة

” رويترز ” : أنهى مانشستر يونايتد جولته في الولايات المتحدة استعدادا للموسم الجديد بالخسارة أمام برشلونة لكن مدربه جوزيه مورينيو يشعر بالرضا عن أداء الفريق بصفة عامة وكذلك بلياقة اللاعبين في الوقت الحالي.

وفاز برشلونة 1-صفر بهدف نيمار بعدما استغل خطأ من أنطونيو فالنسيا في إبعاد الكرة في الدقيقة 31 ليسجل من مدى قريب.

وسيطر برشلونة على الشوط الأول لكنه أخفق في تعزيز تقدمه بعدما ظهر الحارس ديفيد دي خيا بشكل رائع وأنقذ ست فرص خطيرة.

وسنحت أيضا عدة فرص لأنطوني مارسيال وبول بوجبا وأندريس بيريرا لإدراك التعادل ليونايتد في الشوط الثاني لكن الحارس ياسبر سيلسن أنقذ مرماه ببراعة.

وهذه أول هزيمة ليونايتد خلال فترة الاستعداد للموسم في أمريكا.

وقال مورينيو للصحفيين “من المهم جدا خسارة مباراة في فترة الإعداد، أعتقد أنه كان من السيء جدا لنا الرحيل عن الولايات المتحدة دون خسارة بعد مواجهة فرق مثل ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي. كان من السيء جدا العودة بالانتصارات فقط”.

وأضاف “أعتقد أننا قمنا ببعض الأشياء الجيدة جدا وقمنا ببعض الأشياء السيئة. سنحاول الإبقاء على الأشياء الجيدة وتطوير مستوانا في الأشياء السيئة”.

وشعر مورينيو بالإعجاب بأداء بوجبا لاعب الوسط ويعتقد أنه من أفضل لاعبي العالم.

وقال مورينيو “هناك نسخة واحدة من (ليونيل) ميسي ونيمار ولا يوجد نسختين. يوجد نسخة واحدة من (لويس) سواريز و(أندريس) إنيستا و(جيرار) بيكي و(كريستيانو) رونالدو و(جاريث) بيل و(لوكا) مودريتش وتوني كروس لذا كل منهم يلعب لفريق واحد وليس لفريقين”.

وأضاف “لا يمكن الحصول على خدمات هؤلاء اللاعبين بسبب ارتباطهم بأنديتهم، لكن يمكن القول إن بول بوجبا أظهر مستواه العالي.. وأثبت أنه ينتمي لهذا المستوى”.

وسيخوض يونايتد مباراة مع فاليرنجا النرويجي يوم الأحد قبل أن يختتم مبارياته الودية أمام سامبدوريا يوم الأربعاء.

وسيستهل يونايتد الموسم الجديد بمواجهة ريال مدريد على لقب كأس السوبر الأوروبية في الثامن من أغسطس آب المقبل.