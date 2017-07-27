نتنياهو يؤكد سعيه لإغلاق مكتب قناة الجزيرة في القدس

تل أبيب – د ب أ : أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يسعى إلى إغلاق مكتب قناة الجزيرة القطرية في القدس، واتهمها بالتحريض على العنف خلال أحداث الحرم القدسي.

وكتب على موقع “فيسبوك” الليلة الماضية أن “شبكة الجزيرة تواصل التحريض على العنف حول الحرم القدسي. وطالبتُ عدة مرات من سلطات إنفاذ القانون إغلاق مكتب الجزيرة في القدس″.

وأضاف :”إذا كان المانع في ذلك هو التفسيرات القانونية، فسأعمل على تشريع القوانين المطلوبة لإخراج الجزيرة من إسرائيل”.

ولم يصدر بعد تعليق رسمي عن القناة.