اليمن : الحوثيون يفرجون عن صحفي مختطف منذ 10 أشهر

مأرب – الأناضول : أفرجت جماعة “أنصار الله” (الحوثيون)، اليوم الخميس، عن صحفي يمني بعد قرابة 10 أشهر من اختطافه بمحافظة “تعز″ وسط البلاد.

وقال “نبيل الأسيدي” عضو نقابة الصحفيين اليمنيين في منشور على صفحته في “فيس بوك”، إن “المليشيات (الحوثيين) أفرجوا عن الزميل الصحفي محمد الصلوي بعد اختطاف دام 10 أشهر”.

وأكد زملاء للصحفي “الصلوي” في محافظة “تعز″ في تدوينات على فيس بوك نبأ الإفراج عنه ونشروا له صورًا.

وكان الحوثيون قد اختطفوا “الصلوي” في أكتوبر/تشرين الأول الماضي في منطقة “الراهدة” بمحافظة تعز، أثناء توجهه لمحافظة “عدن” الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية.

ويعمل “الصلوي” في وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” الحكومية، إضافة لعمله في مواقع صحفية أخرى مستقلة.

واتهمت نقابة الصحفيين اليمنيين في تقرير لها مطلع يوليو/تموز الجاري، جماعة الحوثي باختطاف 17 صحفيًا منذ عام 2015، إضافة لصحفي آخر لدى تنظيم القاعدة بحضرموت (شرق).

وأحال الحوثيون في يونيو/حزيران 2016، عددًا من الصحفيين إلى النيابة الجزائية المتخصصة، بعد أن أضربوا عن الطعام، لكنها لم توجه لهم أي تهمة، وعلى إثر ذلك أُعيدوا للسجن.