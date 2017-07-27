توتر عند أحد بوابات المسجد الأقصى

القدس – الأناضول : قال مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن توترا حدث ظهر اليوم، عند إحدى بوابات المسجد الأقصى، بعد منع شرطة الإحتلال حراسا في المسجد الأقصى من دخوله.

وقال فراس الدبس، مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في تصريح صوتي، إن عناصر من قوات الإحتلال الإسرائيلي المتواجدين خارج باب المجلس، في الجدار الغربي للمسجد، منعوا حراسا من المسجد من الدخول.

وأضاف:” كان الحراس يستعدون للدخول من أجل تهيئة الأمور لصلاة العصر، ولكن شرطة الإحتلال جلبت قائمة بأسماء حراس قالت إنهم ممنوعون من دخول المسجد، فأصر الحراس على وجوب دخولهم جميعا”.

كما لم يتضح بعد، إذا ما كان الإحتلال سيسمح بإعادة فتح باب حطة، في الجدار الشمالي للمسجد الأقصى، والذي وقع عنده يوم الرابع عشر من الشهر الجاري اشتباكا أدى إلى مقتل شرطيين تابعين للإحتلال واستشهاد 3 فلسطينيين.

ويتجمع المئات من الفلسطينيين عند مخرج الباب، ويصرون على دخول المسجد الأقصى من خلاله.

وكان المرجعيات الدينية قد أكدت على وجوب إعادة فتح جميع بوابات المسجد الأقصى وعددها 9.