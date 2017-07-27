منظمة حقوقية دولية : سنرفع انتهاكات حصار قطر للمؤسسات الأممية

الدوحة – الأناضول : أعلنت منظمة “إفدي الدولية لحقوق الإنسان” عزمها رفع تقرير بشأن “انتهاكات” الحصار المفروض على قطر للمؤسسات الأممية المعنية.

جاء ذلك في تصريح لمدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، خلال زيارته اليوم الخميس، لمركز الدوحة لحرية الإعلام (مستقل) بقطر.

وقال مراري إن “الانتهاكات التي لحقت بحرية الإعلام والصحفيين جراء فرض الحصار على دولة قطر، ستكون جزءاً مهما ضمن التقرير الذي سترفعه المنظمة إلى المؤسسات الأوروبية والأممية، والآليات الدولية المختصة في مجال انتهاكات حقوق الإنسان.”

و”إفدي الدولية” منظمة مستقلة غير ربحية، مقرها الرئيسي بلجيكا، تأسست عام 2006، للدفاع عن حقوق الإنسان.

ويزور مراري قطر، ضمن بعثة من المنظمة من للاطلاع على الانتهاكات التي سببها الحصار على قطر، ومقابلة المتضررين ورصد التقارير التي أعدتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية منذ بدء الأزمة الخليجية.

وأجرت “بعثة المراقبة الدولية”، التي تنظمها المؤسسة، مقابلات مباشرة مع المتضررين، بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الدوحة، شملت قطاعات “الأسر المشتركة، الصحة، الملكية، والتعليم”.

وضم وفد المنظمة 20 عضواً، بينهم قضاة، محامون، حقوقيون، صحفيون، واختصاصيون نفسيون من بلجيكا، فرنسا، المملكة المتحدة، هولندا، إسبانيا، وإيطاليا.

واستضافت الدوحة، الأسبوع الجاري، “المؤتمر الدولي حول حرية التعبير”، بمشاركة أكثر من 200 منظمة وشخصية دولية حقوقية، إضافة إلى ممثلين عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، واتحاد البث الأوروبي، ومنظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية.

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين، علاقاتها مع قطر، بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة، معتبرةً أنها تواجه “حملة افتراءات وأكاذيب”.

وشملت الإجراءات المتخذة بحق قطر، إغلاق كافة المنافذ الجوية والبحرية والبرية.

وسبق أن قالت الدول الأربع، في بيان مشترك، إنها اتخذت العديد من الإجراءات التي تراعي الحالات الإنسانية والصحية للمتضررين من المقاطعة.