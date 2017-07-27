مغني أمريكي يدرس الترشح لمجلس الشيوخ العام المقبل

(رويترز)- قال المغني ومؤلف الأغاني الأمريكي كيد روك، المؤيد القوي للرئيس الجمهوري دونالد ترامب، يوم الخميس إنه سيقرر خلال الأسابيع المقبلة ما إذا كان سيترشح لمجلس الشيوخ وإنه سيعمل في الوقت ذاته على قضية تسجيل الناخبين والتي وصفها بأنها “قضية حساسة”.

وأضاف روك في بيان أنه يعتزم تأسيس منظمة غير هادفة للربح تروج لتسجيل الناخبين حتى يتمكن من جمع أموال من أجل هذه القضية ويدفع الناس لتسجيل أنفسهم في قوائم الناخبين خلال حفلاته في الوقت الذي يبحث فيه إمكانية الترشح لمجلس الشيوخ العام المقبل.

وقال “هناك شيء يسترعي انتباهي دوما، وهو أنه رغم عدم رضا الناس عن الحكومة فإن قلة قليلة جدا منهم اهتموا حتى بتسجيل أنفسهم كي يدلوا بأصواتهم أو يفعلوا أي شيء حيال هذا”.

وأضاف أنه سيناقش خططه السياسية خلال مؤتمر صحفي يعقده في غضون ستة أسابيع.

وإذا قرر روك (46 عاما) خوض الانتخابات فمن المفترض أن ينافس السناتور الديمقراطية ديبي ستابيناو عن ولاية ميشيجان والتي أعلنت خوضها الانتخابات المقبلة.