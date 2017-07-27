دعوى قضائية ضد شركة طيران أمريكية..والسبب أرنب

لوس أنجلوس- (رويترز) : أقام مالكو أرنب عملاق، نفق خلال رحلة جوية لشركة يونايتد إيرلاينز، دعوى قضائية ضد شركة الطيران الأميركية، قائلين أن موظفي الشركة يتحملون مسؤولية موته

وقدمت الدعوى القانونية إلى المحكمة الجزئية بمقاطعة بولك في دي موين، بالنيابة عن مجموعة من المستثمرين، كانوا قد اشتروا الأرنب “سايمون”، وهو ابن أكبر أرنب في العالم، آملين أن يتخطى والده في الحجم، ويقتنص هذا اللقب ويجني الأموال، في مهرجان ولاية أيوا الأمريكية.

وعثر على سايمون، الذي كان عمره أقل من عام، وبطول ثلاثة أقدام، نافقاً، خلال رحلة جوية لنقله من بلدته في المملكة المتحدة إلى مدينة كانساس، مطلع أبريل الماضي، وذلك في الحظيرة المخصصة، وعند توقف الطائرة في شيكاجو.

وقال محامي مالكي الأرنب آنذاك أن هناك احتمال كبير، بأن الأرنب العملاق قد نفق، لأنه وُضع في مبرد، لمدة 16 ساعة خلال التوقف، الأمر الذي نفته شركة الطيران تماماً. كما زعم مقيمو الدعوى، أن موظفي يونايتد إيرلاينز أحرقوا جثة سايمون على الفور، دون تصريح من مالكيه وقبل إجراء تشريح كان من الممكن أن يحدد سبب موته.

وقالت مجموعة المستثمرين في الدعوى التي جاءت في 14 صفحة : “ملابسات وسبب نفوق سايمون لا تزال مريبة بدرجة كبيرة.” كما تتضمن الدعوى اتهاماً واضحاً للشركة، بأن لها سجلا سيئاً في معاملة الحيوانات على متن رحلاتها.

وقال تشارلز هوبارت، وهو المتحدث الرسمي باسم يونايتد إيرلاينز: “أصابنا نفوق سايمون في أبريل بالحزن، و لقد تلقينا الدعوى ونقوم بمراجعتها حاليا”.