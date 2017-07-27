هنية يدعو لعقد “الإطار القيادي الفلسطيني المؤقت” لمواجهة إجراءات الإحتلال في القدس

غزة – الأناضول : دعا إسماعيل هنيّة، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس″، إلى عقد اجتماع الإطار القيادي المؤقت، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، من أجل وضع “توجهات عامة”، لمواجهة مخططات الإحتلال في مدينة القدس المحتلة .

وأشاد هنية، في كلمة مسجّلة، بثّتها قناة الأقصى الفضائية، التابعة لـ”حماس″، اليوم الخميس، “بالانتصار الذي حققه أهالي القدس على الاحتلال الصهيوني”.

وقال:” الإنجاز الذي حققه سكان مدينة القدس في إزالة الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة، هو بمثابة مرحلة جديدة في الصراع مع العدو الصهيوني”.

وأضاف:” معركة الأقصى لم تنته بعد”.

وأشار إلى أن الوحدة الوطنية الفلسطينية، هي من أهم “عناصر قوة الشعب، والتي تجلّت في العمل الوطني المشترك لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية”.

كما شدد هنية على أهمية المقاومة الشعبية، إلى جانب الكفاح المسلّح.

واستكمل قائلاً:” المقاومة الشعبية والمسلّحة كل ذلك لا يتناقض مطلقاً، بل يسير بخطى متساوية لمواجهة مخططات الاحتلال”.

وأوضح أن حركته، والشعب الفلسطيني يمتلكان “عناصر قوة تحدث التوازن في إدارة الصراع مع إسرائيل”.

وقال :” لدينا مخزون هائل من الإمكانات لدى الأمة العربية والإسلامية أجدر أن نتقدم خطوات واسعة لتوفير الدعم اللازم لأهلنا في القدس وفلسطين”.

وصباح اليوم، أعلنت شرطة الإحتلال، أنها أزالت، في ساعات الليل “كافة التدابير الأمنية” التي تم وضعها على مداخل المسجد الأقصى، منذ الرابع عشر من الشهر الجاري.

وقالت لوبا السمري، المتحدثة بلسان الشرطة، إن الشرطة “أزالت خلال ساعات الليل الماضية كافة الوسائل الأمنية التي كانت قد بقيت بعد ان أزالت الشرطة البوابات الإلكترونية (الكاشفة عن المعادن)، والكاميرات الذكية قبل أيام”.

وعلى مدار أسبوعين، تجمّع الفلسطينيون أمام باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى، بالقدس المحتلة، للمطالبة بإزالة جميع إجراءات الإحتلال التي تمت بعد الرابع عشر من يوليو/تموز الجاري.