الإمارات تحجب موقعا اقتصاديا بارزا بزعم “نسخه أخباراً من إعلام قطر”

دبي ـ (أ ف ب): حجبت السلطات الاماراتية موقع “أرابيان بيزنس″ الإلكتروني البارز المعني بشؤون المال والاقتصاد وأوقفت نشر المجلة الخاصة به لمدة شهر لاتهامه بنشر تقريرا يتضمن “أخبارا كاذبة” حول مشاريع عقارية فاشلة في دبي.

وسحب موقع “أرابيان بيزنس″ تقريره المعنون “51 مشروعا في دبي تخضع للتصفية”، ونشر اعتذارا يقر فيه أن “المعلومات المنشورة متعلقة بمشروعات تعود للعام 2010 وبالتالي قديمة”.

وأكد مكتب هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في بيان أن موقع “أرابيان بيزنس″ تم “حجبه ووقف توزيع نسخته المطبوعة لمدة شهر”.

وقال البيان إن “المجلة انتهكت قواعد وتنظيم سلطة دبي للمجمعات الابداعية بنشرها اخبارا كاذبة استندت على معلومات غير دقيقة”.

وسلطة دبي للمجمعات الابداعية هيئة حكومية تشرف على الإعلام في دبي.

وتهدف الهيئة إلى “تعزيز سمعة دبي في كافة أنحاء العالم كمدينة رائدة في رعاية الإبداع، وتحويل المدينة إلى مركز عالمي للابتكار”، بحسب موقعها الالكتروني.

ولم يتسن الوصول لممثلين عن “ارابيان بيزنس″ للتعليق على الأمر.

والجمعة، نفى مكتب دبي للإعلام تماما المعلومات الواردة في التقرير، مشيرا إلى إنه “تم نسخه من إعلام قطري”.

وحجبت الامارات، والسعودية ومصر موقع قناة الجزيرة القطرية في أيار/مايو الفائت لاتهامها وموقعها بالترويح لخطاب “الكراهية والتطرف”.

وفي 5 حزيران/يونيو الفائت، قطعت الامارات مع السعودية ومصر والبحرين علاقاتها مع قطر لاتهام الإمارة الخليجية الغنية بالغاز بدعم الارهاب. وهي الاتهامات التي تنفيها قطر.

وموقع ومجلة “ارابيان بيزنس″ من اصدارات مجموعة “آي تي بي ميديا غروب” ومقرها دبي وهي ناشر كبير في الشرق الأوسط له العديد من الإصدارات.