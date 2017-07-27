الأمير وليام ينهي عمله في الإسعاف ويتفرغ لدوره في القصر الملكي

لندن- (رويترز) : يختتم الأمير وليام عمله كقائد طائرة إسعاف في نهاية دوامه مساء يوم الخميس، ويتفرغ لأداء دوره في القصر الملكي.

وقد أعلن الأمير وليام 35) عاما) في يناير الماضي، أنه سيترك عمله في شركة إيست أنجليا للإسعاف الجوي، لتولي المزيد من الأدوار الرسمية بالقصر الملكي، بعد أن خففت الملكة إليزابيث بعضاً من مهامها العام الماضي، عندما بلغت 90 عاماً من العمر. ويأتي وليام في المرتبة الثانية في ولاية العرش، بعد والده الأمير تشارلز.

وقال مكتب وليام، أن الأمير سيقوم بمناوبة مسائية يوم الخميس، في مطار كمبردج بوسط انجلترا، وهو مقره منذ بدء عمله في الشركة عام 2015، وفي نهايتها سيلتقط صورة مع زملائه.

خدم وليام في الجيش البريطاني من عام 2006 إلى عام 2013، أما عمله في شركة الإسعاف الجوي فقد كان قيادة طائرة هليكوبتر في عمليات البحث والإنقاذ.

ومن المقرر أن ينتقل الأمير وزوجته كيت مع طفليهما جورج وشارلوت من مقرهم الريفي في قصر ساندرينجهام، إلى مقر إقامتهم الرسمي في لندن بقصر كينزنجتون.