آلاف المقدسيين يدخلون المسجد الأقصى لأداء صلاة العصر

القدس – د ب أ : دخل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، اليوم الخميس، لأداء صلاة العصر في باحات المسجد الاقصى، بعد مرور أسبوعين على إغلاقه من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي.

ودخل مشايخ المدينة وسط حشد ضم الالاف” من الفلسطينيين الذين جاءوا للصلاة في الحرم بعد أن واظبوا على أداء الصلاة في الشوارع المحيطة احتجاجا على اجراءات الإحتلال أثارت غضبا عارما.

وهلل الداخلون إلى الحرم بتكبيرات العيد “لبيك اللهم لبيك” ثم ركعوا على الأرض.

وبكت بعض النساء تأثرا، وقال أحد حراس الاقصى “هذه ليلة قدر”، مقارنا الأعداد الهائلة بالأعداد الكبيرة للمصلين الذين يشاركون في صلاة “ليلة القدر” في شهر رمضان كل سنة.

وكانت المرجعيات الدينية ترفض دخول المسجد الاقصى لأداء صلاة العصر اليوم على اثر منع شرطة الاحتلال، حراس المسجد الأقصى من فتح باب حطة، الا انهم تراجعوا عن موقفهم، امام الاف الفلسطينيين الذين احتشدوا بالمكان.

وكان مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني أكد العودة للاعتصام إذا لم يفتح باب حطة المغلق حتى الآن.

وقال الكسواني ، أمام حشد من المصلين عند باب الأسباط: “إذا لم يفتح باب حطة سنعود إلى المربع الأول، أي العودة للاعتصام على أبواب المسجد الأقصى”.