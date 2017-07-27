ملك الأردن ينتقد موقف نتنياهو “الاستعراضي” تجاه مطلق النار في سفارة إسرائيل ويطلب محاكمته

عمان – أ ف ب : انتقد عاهل الاردن الملك عبدالله الثاني الخميس موقف رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو “الاستعراضي” تجاه مطلق النار في سفارة اسرائيل بعمان الذي قتل أردنيين الأحد، طالبا محاكمته.

وطالب الملك خلال اجتماع مع كبار المسؤولين الأردنيين نتانياهو “بالالتزام بمسؤولياته واتخاذ إجراءات قانونية تضمن محاكمة القاتل وتحقيق العدالة بدلا من التعامل مع هذه الجريمة بأسلوب الاستعراض السياسي بغية تحقيق مكاسب سياسية شخصية”.

وسمحت عمان الاثنين للدبلوماسي الاسرائيلي بالمغادرة بعد استجوابه والتوصل مع حكومته الى “تفاهمات حول الأقصى”، بحسب مصدر حكومي اردني.