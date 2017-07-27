جرحى في مواجهات في باحة الأقصى بين شبان فلسطينيين وقوات الإحتلال

القدس – وكالات : أعلنت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني الخميس انها عالجت 46 إصابة في مواجهات على أبواب المسجد الاقصى وداخل باحاته بين شبان فلسطينيين وقوات أمن الإحتلال الإسرائيلي.

وقالت جمعية الهلال الاحمر “تعاملت طواقمنا مع 41 اصابة خلال مواجهات باب حطة وباب الاسباط تنوعت ما بين اعتداء بالضرب ادى الى كسور وإصابات بالرصاص المطاط وبغاز الفلفل وبقنابل الصوت”، مضيفة أنه “يجري علاج خمسة إصابات بالمطاط داخل عيادات المسجد الاقصى”.

وقال مراسل من رويترز في المسجد الأقصى إن عددا من جنود الإحتلال أعتلى سطح المسجد لإنزال الأعلام الفلسطينية التي رفعها المصلون بعد دخولهم.

ومثل قرار الكيان العبري بإزالة أجهزة كشف المعادن تراجعا كبيرا في موقف حكومة رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو وجاء بعد جهود دبلوماسية للأمم المتحدة استمرت أياما وزيارة مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط وضغوط من دول في المنطقة منها الأردن وتركيا.

وبدأ الخلاف عندما وضع الإحتلال أجهزة لكشف المعادن وكاميرات مراقبة واتخذت إجراءات أمنية أخرى في أعقاب استشهاد 3 فلسطينيين ومقتل شرطيين إسرائيليين.

ورفض أغلب المصلين دخول الحرم القدسي خلال الأسبوعين الماضيين وكانوا يصلون في الشوارع المحيطة بالمدينة القديمة.