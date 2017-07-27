مصر : أحكام عسكرية بالسجن بين 7 سنوات والمؤبد بحق 70 مدنيًا

القاهرة – الأناضول : قضت محكمة عسكرية مصرية، اليوم الخميس، بأحكام تراوحت ما بين 7 سنوات والمؤبد بحق 70 مدنيًا، لإدانتهم فى أعمال عنف وقعت بمحافظة المنيا عام 2013، وفق مصدر قانوني.

وقال خالد الكومى، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إن “المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط ، قضت اليوم حضوريًا بالسجن المؤبد (25 عامًا) بحق 58 مدنيًا، إثر إدانتهم باقتحام وحرق قسم شرطة مغاغة بمحافظة المنيا “.

وأضاف المحامي، في تصريحات صحفية، أن “ذات المحكمة قضت حضوريًا بالسجن 15 عامًا بحق 5 متهمين، و10 سنوات بحق 5 آخرين، و7 سنوات بحق متهمين اثنين”.

وأشار المصدر إلى أن الأحكام الصادرة اليوم أولية قابلة للطعن أمام المحكمة ذاتها خلال 60 يومًا عقب التصديق عليها.

وفي مارس/أذار 2015، أحالت النيابة العامة المتهمين إلى القضاء العسكرى، ووجهت لهم اتهامات تنفيها هيئة الدفاع.

وتنتقد منظمات حقوقية محلية ودولية محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، مرددة أنهم لا يتمتعون بحقوقهم القانونية والقضائية.