ماكرون يدعو إلى إنشاء مراكز في أفريقيا لطالبي اللجوء

باريس – دب أ : دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى إقامة مراكز تسجيل تحت إدارة أوروبية لطالبي اللجوء، في الدول الافريقية الآمنة كوسيلة لإدارة أزمة اللاجئين المستمرة.

وقال ماكرون اليوم الخميس في أورليانغرب باريس إنه يمكن استقبال طالبي اللجوء في هذه المراكز، مما يقلل من خطر الشروع في رحلة محفوفة بالمخاطر إلى أوروبا.

وكشفت تقارير إعلامية عن رغبة ماكرون في إقامة ما تسمى بالنقاط الساخنة في ليبيا، بيد أن مصادر حكومية قالت إن المتطلبات الأمنية الضرورية لم يتم تحقيقها بعد في تلك الدولة الواقعة في شمال افريقيا.

وفى خطابه، دعا ماكرون أيضا إلى معالجة طلبات اللاجئين في فرنسا بشكل أسرع، وتوفير سكن أفضل لطالبي اللجوء القادمين حديثا.

وقال: “أود أن تكون هناك ملاجئ طارئة في كل مكان”، مضيفا أنه لا ينبغي أن يعيش هؤلاء الرجال أو النساء في الشارع بنهاية العام.

ومنذ مطلع يوليو/ تموز الجاري، أخلت السلطات في باريس أماكن إضافية في ملاجئ اللاجئين وجلبت إليها 2800 شخص من الشوارع.

وشدد ماكرون على بيانات حكومية سابقة تشير إلى ضرورة ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين بسرعة أكبر.

وبالتعاون مع الحكومة الألمانية، يود ماكرون تغيير شروط اتفاقية شينغن الخاصة بالسفر بدون تأشيرة داخل الاتحاد الأوروبي، للسماح بالرقابة على الحدود في حالة حدوث أزمة لاجئين.

وتود فرنسا توسيع الرقابة على الحدود الداخلية داخل منطقة شينجن حتى الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.